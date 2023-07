આવતીકાલે બીજેપીના નેતૃત્વમાં NDAની મોટી બેઠક, જેપી નડ્ડાએ કહ્યું- 38 પાર્ટીઓને સામેલ થશે

લોકસભા ચૂંટણી-2024ને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ મુખ્ય પક્ષો તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. વિપક્ષી પાર્ટીઓ ભાજપ વિરુદ્ધ ચૂંટણી મેદાનમાં એકસાથે આવવાના હેતુથી મહાગઠબંધન રચવામાં વ્યસ્ત છે, જ્યારે એનડીએનું કુળ પણ વધી રહ્યું છે. દરમિયાન, મંગળવાર દેશની રાજનીતિ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેવાનો છે. આ દિવસે જ્યાં દિલ્હીમાં NDAની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે, ત્યાં જ વિરોધ પક્ષોની બીજી બેઠક પણ બેંગલુરુમાં યોજાવા જઈ રહી છે. એનડીએની બેઠક અંગે ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ જણાવ્યું કે આવતીકાલે ભાજપના નેતૃત્વમાં એનડીએની બેઠક છે. જેમાં 38 પાર્ટીઓ આવશે. છેલ્લા 9 વર્ષમાં NDAના તમામ પક્ષોએ PM મોદીના નેતૃત્વમાં NDAના વિકાસના એજન્ડા, યોજનાઓ, નીતિઓમાં રસ દાખવ્યો છે. એનડીએ તરફ પાર્ટીઓ ઉત્સાહ સાથે આવી રહી છે.

જેપી નડ્ડાનો વિપક્ષ પર નિશાન

વિપક્ષની બેઠક પર કટાક્ષ કરતા નડ્ડાએ કહ્યું કે અમારું ગઠબંધન સત્તા માટે નથી, સેવા માટે છે. જ્યાં સુધી યુપીએની વાત છે તો તે ભાનુમતીનું કુળ છે. તેમની પાસે કોઈ નેતા નથી, કોઈ નીતિ નથી અને નિર્ણય લેવાની શક્તિ નથી. આ સ્કેમર્સનું ટોળું છે.

PM મોદીના નેતૃત્વએ એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે

મોદી સરકારની ઉપલબ્ધિઓ ગણાવતા બીજેપી અધ્યક્ષે કહ્યું કે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર હેઠળ અમે 28 લાખ કરોડ રૂપિયા સીધા લાભાર્થીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે. અમે લગભગ 4-5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું લીકેજ બંધ કર્યું છે. આ ઉપરાંત, ડિજિટલ ટૂલ્સનો ઉપયોગ વધ્યો છે, જેનાથી પારદર્શિતા આવી છે. કોવિડ મેનેજમેન્ટમાં, પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં, ભારતે વિશ્વમાં એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 9 વર્ષમાં યોજનાઓ ગામડાઓ, ગરીબો, શોષિતો, પીડિતો, વંચિતો, દલિતો, યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂતો પર કેન્દ્રિત છે. તેના કારણે અમને તેમના સશક્તિકરણમાં ઘણી સફળતા મળી છે. છેલ્લા 9 વર્ષમાં પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં મજબૂત નેતૃત્વ જોવા મળ્યું છે, જેની દેશે પ્રશંસા પણ કરી છે અને ખૂબ જ સકારાત્મક વાતાવરણ સર્જાયું છે.

#WATCH | National Democratic Alliance is an ideal alliance meant to serve and strengthen the country…UPA neither has a leader nor does it have the power to take decisions. It is an alliance based on selfish interests and is only for photo opportunities: BJP National President… pic.twitter.com/q1W4KeoUlT

— ANI (@ANI) July 17, 2023