કેન્સરથી પીડિત બંગાળી અભિનેત્રી બસંતી ચેટર્જીનું નિધન

પ્રખ્યાત પીઢ બંગાળી અભિનેત્રી બસંતી ચેટર્જી હવે આ દુનિયામાં નથી. મંગળવારે રાત્રે તેમણે કોલકાતા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા. અભિનેત્રીના મૃત્યુના સમાચાર સમગ્ર ફિલ્મ ઉદ્યોગ માટે આઘાતજનક છે. તેમના પરિવારે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બસંતીએ 88 વર્ષની ઉંમરે આ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે. પશ્ચિમ બંગાળ મોશન પિક્ચર આર્ટિસ્ટ ફોરમના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, ચેટર્જી છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેન્સરથી પીડાતા હતા. તેમણે ઘણા મહિનાઓ હોસ્પિટલના ICCU માં વિતાવ્યા હતા, ત્યારબાદ ડોકટરોએ તેમને ઘરે જ નર્સિંગ કેર હેઠળ રાખવાની સલાહ આપી હતી.

પાંચ દાયકાથી વધુના તેમના કરિયરમાં, બસંતી ચેટર્જીએ 100 થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો. ‘થાગિની’, ‘મંજરી ઓપેરા’ અને ‘આલો’ જેવી પ્રશંસનીય ફિલ્મોમાં તેમનો અભિનય ખાસ યાદ કરવામાં આવે છે. આ સાથે, તેઓ બંગાળી ટેલિવિઝનના જાણીતા વ્યક્તિત્વ પણ હતા. ‘ભૂતુ’, ‘બોરોન’ અને ‘દુર્ગા દુર્ગેશ્વરી’ જેવી લોકપ્રિય ધારાવાહિકોમાં તેમના અભિનયની દર્શકો દ્વારા ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. તેમનો છેલ્લો સ્ક્રીન અપિયરન્સ ‘ગીતા એલએલબી’ સિરિયલમાં હતો, જેના શૂટિંગ દરમિયાન તેમની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ હતી. આ પછી અભિનેત્રીએ શોને અલવિદા કહ્યું.

બસંતી ચેટર્જીએ પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત થિયેટરથી કરી હતી અને શરૂઆતના વર્ષોમાં ઘણા સ્ટેજ પરફોર્મન્સમાં ભાગ લીધો હતો. તે ઘણા પ્રખ્યાત થિયેટર શોનો ભાગ રહ્યા હતા અને સ્ટેજથી લઈને મોટા પડદા અને ટીવી સ્ક્રીન સુધી અભિનયને લઈ ગયા હતા. તેમના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કરતા અભિનેતા ભાસ્વર ચેટર્જીએ કહ્યું, ‘તેઓ તાજેતરના સમયમાં ઘણી શારીરિક તકલીફોથી પીડાતા હતા.’ તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બગડતી તબિયત અને ઉંમર છતાં, તેમની કલાની ચમક ક્યારેય ઓછી થઈ નથી.

તમને જણાવી દઈએ કે, બસંતી ખૂબ જ બીમાર હતા અને તાજેતરમાં તેમના ઓન-સ્ક્રીન પુત્ર ભાસ્વર ચેટર્જીએ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને મદદ માટે અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે અભિનેત્રી પાસે સારવાર માટે પૈસા બચ્યા નથી, તેથી તેમને આર્થિક મદદની જરૂર છે. નાના પડદાના લોકપ્રિય અભિનેતાએ ફેસબુક પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ અપીલ કરી હતી. તેમની આ પોસ્ટ જાન્યુઆરીમાં બહાર આવી હતી અને હવે 8 મહિના પછી અભિનેત્રીએ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે. ભાસ્વર બસંતીની ખૂબ નજીક હતા.

