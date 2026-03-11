IPL 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર, BCCIએ ફક્ત 20 મેચનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું

ભારતમાં ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે મોટી ખબર સામે આવી છે, કારણ કે Board of Control for Cricket in Indiaએ Indian Premier League 2026ના પ્રથમ તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કરી દીધું છે. આ ઘોષણાથી કરોડો ચાહકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે, હાલ માટે માત્ર પ્રથમ 15 દિવસનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં કુલ 20 મેચ રમાશે.

આ મુજબ IPL 2026નો પ્રારંભ 28 માર્ચથી થશે અને પ્રથમ તબક્કો 12 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. ટૂર્નામેન્ટનો પહેલો મુકાબલો Royal Challengers Bengaluru અને Sunrisers Hyderabad વચ્ચે રમાશે. આ મુકાબલો બૅંગલુરુના ઘરઆંગણે યોજાશે અને આ મેચથી IPL 2026ની સત્તાવાર શરૂઆત થશે.

ક્રિકેટ ચાહકો માટે આ સીઝન ખાસ બનવાની શક્યતા છે, કારણ કે ટૂર્નામેન્ટમાં ફરી એકવાર ભારત તેમજ વિશ્વના અનેક જાણીતા ખેલાડીઓ રમતા જોવા મળશે. પ્રથમ તબક્કામાં અલગ-અલગ શહેરોમાં મેચો યોજાશે, જેથી દેશના અનેક ભાગોમાં ક્રિકેટનો ઉત્સવ જોવા મળશે.

BCCIએ સમગ્ર શેડ્યૂલ એકસાથે જાહેર ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેના પાછળનું મુખ્ય કારણ ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં થનારી વિધાનસભા ચૂંટણી છે. Kerala, West Bengal, Tamil Nadu અને Assamમાં ચૂંટણી યોજાવાની હોવાથી સુરક્ષા અને આયોજનને ધ્યાનમાં રાખીને બાકીનો કાર્યક્રમ પછી જાહેર કરવામાં આવશે.

ચૂંટણીની તારીખો એપ્રિલ મહિનામાં જાહેર થવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ IPLના આગામી તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવશે. BCCIએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ચૂંટણી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને સમયપત્રક તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પ્રથમ 15 દિવસના કાર્યક્રમમાં કુલ બે ડબલ હેડર મુકાબલા પણ રાખવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ ડબલ હેડર 4 એપ્રિલે રમાશે જ્યારે બીજો ડબલ હેડર 5 એપ્રિલે યોજાશે. ડબલ હેડર એટલે કે એક જ દિવસે બે મેચો યોજાવાની હોવાથી ચાહકો માટે ક્રિકેટનો રોમાંચ બમણો થશે.

ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારી દરેક ટીમ પોતાના પ્રથમ મુકાબલા સાથે સીઝનની શરૂઆત કરશે. Mumbai Indians 29 માર્ચે Kolkata Knight Riders સામે પોતાના ઘરઆંગણે મુકાબલો રમશે. આ મેચ મુંબઈમાં યોજાશે અને બંને ટીમોના ચાહકો માટે આ મોટી ટક્કર ગણાશે.

તે જ રીતે Chennai Super Kings પોતાની પ્રથમ મેચ 30 માર્ચે Rajasthan Royals સામે રમશે. આ મુકાબલો ગુવાહાટી ખાતે યોજાવાનો છે. બીજી તરફ 31 માર્ચે Gujarat Titans અને Punjab Kings વચ્ચે મુકાબલો રમાશે, જે મલ્લાનપુર ખાતે યોજાશે.

ટૂર્નામેન્ટના બીજા દિવસોમાં પણ રસપ્રદ મુકાબલાઓ જોવા મળશે. 1 એપ્રિલે Lucknow Super Giants અને Delhi Capitals વચ્ચે ટક્કર થશે. આ મુકાબલો લખનૌના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર યોજાશે અને બંને ટીમો માટે સીઝનની મહત્વપૂર્ણ શરૂઆત ગણાશે.

પ્રથમ તબક્કામાં IPLના મુકાબલા કુલ 10 અલગ-અલગ વેન્યૂ પર યોજાશે. આમાંથી કેટલાક શહેરોમાં બે મેચો થશે જ્યારે કેટલાક સ્થળોએ વધુ મેચો યોજાશે. ખાસ કરીને કોલકાતા અને ગુવાહાટીમાં ત્રણ-ત્રણ મેચો યોજાવાની છે, જ્યારે અન્ય શહેરોમાં બે-બે મેચો રાખવામાં આવી છે.

