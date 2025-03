BLA એ ટ્રેનનું હાઇજેક કેવી રીતે કર્યું? પહેલો વીડિયો આવ્યો સામે

બલૂચ લિબરેશન આર્મીએ પાકિસ્તાન ટ્રેન હાઇજેકનો પહેલો વીડિયો જાહેર કર્યો છે. વીડિયોમાં, BLA લડવૈયાઓ જાફર એક્સપ્રેસની આસપાસ જોવા મળે છે. વીડિયોમાં વિસ્ફોટ જોઈ શકાય છે. બંધકોને છોડાવવા માટે પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળોનું ઓપરેશન ચાલુ છે. સુરક્ષા દળોએ ઓછામાં ઓછા 27 આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા અને 155 મુસાફરોને બચાવી લેવામાં આવ્યા.

Baloch insurgents in Pakistan’s Balochistan province have shared a video showing how they blew up a train track to derail a Peshawar-bound passenger train before taking the passengers hostage.#PakistanTrainHijack pic.twitter.com/LPy49xImdm

— The Tatva (@thetatvaindia) March 12, 2025