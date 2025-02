AUS vs ENG: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો સૌથી મોટો રન ચેઝ કર્યો

2009માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલ બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા આ ટુર્નામેન્ટમાં એક પણ મેચ જીતી શક્યું નથી. કાંગારૂ ટીમે ઇંગ્લેન્ડને 5 વિકેટે હરાવ્યું. ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઇંગ્લેન્ડની ટીમે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 351 રન બનાવ્યા હતા. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં આ સૌથી વધુ સ્કોર હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 15 બોલ બાકી રહેતા 5 વિકેટ ગુમાવીને આ સ્કોરનો પીછો કર્યો.

Highest successful run chase at an ICC event 🤯 Australia pulled off a sensational comeback against England to start off their #ChampionsTrophy 2025 campaign on a high 🔥 Read more from #AUSvENG ➡️ https://t.co/zAXA9Xm4Vg pic.twitter.com/1RAypo3Fvc — ICC (@ICC) February 22, 2025

ડકેટે 165 રન બનાવ્યા

શનિવારે લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ઈંગ્લેન્ડના ઓપનર બેન ડકેટે પોતાના વનડે કારકિર્દીની શ્રેષ્ઠ ઇનિંગ રમીને ઇતિહાસ રચ્યો. ડકેટે 143 બોલમાં ત્રણ છગ્ગા અને 17 ચોગ્ગાની મદદથી 165 રન બનાવ્યા, જે તેના વનડે કારકિર્દી તેમજ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર છે.

Josh Inglis’ century scripted a remarkable chase for Australia against England and earned him the @aramco POTM award 👏 #ChampionsTrophy pic.twitter.com/B5reS4kgxo — ICC (@ICC) February 22, 2025

ગયા વર્ષે T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પ્લેઇંગ 11માં સ્થાન ન મેળવી શક્યો ડકેટ, આ વખતે મળેલી તકનો પૂરો ઉપયોગ કર્યો. પ્રથમ બેટિંગ કરવા મોકલવામાં આવેલા ઈંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી, પાવરપ્લેમાં 43 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી, પરંતુ ડકેટે જો રૂટ (68) સાથે 158 રનની ભાગીદારી કરી અને બાદમાં કેપ્ટન જોસ બટલર (23) સાથે 61 રન ઉમેર્યા. ડકેટ 48મી ઓવરમાં આઉટ થયો હતો. ડાબા હાથના બેટ્સમેને ધીરજ અને આક્રમકતાનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ દર્શાવ્યું, અને બીજી જ ઓવરમાં ગ્લેન મેક્સવેલના બોલ પર સિક્સર ફટકારી. એકવાર તે ક્રીઝ પર સ્થિર થઈ ગયા પછી, તેણે કોઈ પણ બોલરને છોડ્યો નહીં. તેણે સ્પેન્સર જોહ્ન્સનને બોલ પર સતત બે ચોગ્ગા ફટકારીને 95 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી.

Josh Inglis’ thumping 💯 turns it around for Australia as they create history in a run-fest in Lahore 🔥#ChampionsTrophy #AUSvENG ✍️: https://t.co/DBjsJNDgkY pic.twitter.com/lGbeqtTHy2 — ICC (@ICC) February 22, 2025

પેટ કમિન્સ, જોશ હેઝલવુડ અને મિશેલ સ્ટાર્કની પેસ ત્રિપુટી વગર ઓસ્ટ્રેલિયાને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. ત્રણેય ઈજાના કારણે ટીમની બહાર છે. તેમના મુખ્ય સ્પિનર ​​એડમ ઝામ્પાએ ડકેટને ઘણી સલાહ આપી. ડકેટે ન્યુઝીલેન્ડના નાથન એસ્ટલનો રેકોર્ડ તોડ્યો. એસ્ટલે 2004માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે અણનમ 145 રન બનાવ્યા હતા.

352 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયાને ૨૧ રનના સ્કોર પર શરૂઆતમાં જ ફટકો પડ્યો. ટ્રેવિસ હેડ ફક્ત 6 રન જ બનાવી શક્યો. કાંગારૂ ટીમની બીજી વિકેટ બીજી જ ઓવરમાં પડી ગઈ. કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથ ફક્ત 5 રન બનાવી શક્યો. આ પછી મેથ્યુ શોર્ટ અને માર્નસ લાબુશેને ત્રીજી વિકેટ માટે 95 રન જોડ્યા. 20મી ઓવરમાં લાબુશેન કેચ આઉટ થયો. તેણે 5 ચોગ્ગાની મદદથી 47 રનની ઇનિંગ રમી. ઓપનર મેથ્યુ શોર્ટે અડધી સદી ફટકારી. તેણે 66 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા. આ પછી જોશ ઇંગ્લીસે એલેક્સ કેરી સાથે ભાગીદારી કરી. બંનેએ ૧૪૬ રન ઉમેર્યા.

જોશ 120 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો

કેરી 42મી ઓવરમાં કેચ આઉટ થયો. તેણે 63 બોલનો સામનો કર્યો અને 69 રન બનાવ્યા. જોશ ઈંગ્લિસ ૮૬ બોલમાં ૧૨૦ રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. ગ્લેન મેક્સવેલે પણ તેમને ટેકો આપ્યો. કાંગારૂ ઓલરાઉન્ડરે 15 બોલમાં અણનમ 32 રન બનાવ્યા. માર્ક વુડ, જોફ્રા આર્ચર, બ્રાયડન કાર્સ, આદિલ રશીદ અને લિયામ લિવિંગસ્ટોને 1-1 વિકેટ લીધી.