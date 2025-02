IND vs PAK : આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ‘મહાયુદ્ધ’

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ પ્રોફાઇલ મેચ રવિવારે છે. આ મેચ બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી આ મેચ માટે, ભારત માટે એક આંકડા શાનદાર અને હૃદયસ્પર્શી છે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેદાન પર પાકિસ્તાન સામે બે વાર ODI ફોર્મેટમાં રમી ચૂકી છે. ટીમ ઈન્ડિયા બંને વખત વિજયી બની છે. હવે ભારત પાસે આ મેદાન પર પાકિસ્તાની ટીમ સામે જીતની હેટ્રિક હાંસલ કરવાની તક છે.

