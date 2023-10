World Cup 2023 : ઓસ્ટ્રેલિયાએ નેધરલેન્ડને 309 રને હરાવ્યું

વર્લ્ડ કપ-2023ની 24મી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ નેધરલેન્ડને 309 રનથી હરાવ્યું છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 399 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં નેધરલેન્ડની ટીમ 90 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ગ્લેન મેક્સવેલની 44 બોલમાં 106 રનની રેકોર્ડબ્રેક ઇનિંગના આધારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ આઠ વિકેટે 399 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો. મેક્સવેલે માત્ર 40 બોલમાં સદી પૂરી કરીને વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી સદીનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ પહેલા આ રેકોર્ડ દક્ષિણ આફ્રિકાના એડન માર્કરામના નામે હતો. વર્તમાન વર્લ્ડ કપમાં તેણે આ જ મેદાન પર શ્રીલંકા સામે 49 બોલમાં સદી પૂરી કરી હતી. વનડે મેચોમાં આ ચોથી સૌથી ઝડપી સદી છે. આ રેકોર્ડ દક્ષિણ આફ્રિકાના એબી ડી વિલિયર્સ (31 બોલ)ના નામે છે. પોતાની ઇનિંગમાં નવ ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગા ફટકારવા ઉપરાંત, મેક્સવેલે સાતમી વિકેટ માટે કેપ્ટન પેટ કમિન્સ (અણનમ 12) સાથે 44 બોલમાં 103 રનની ભાગીદારી કરી હતી, જેમાં કમિન્સનું યોગદાન માત્ર આઠ રન હતું. તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ દરમિયાન તેણે રિવર્સ સ્વીપ પર સિક્સર ફટકારીને પ્રેક્ષકોનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું. મેક્સવેલની ઇનિંગની મદદથી ઓસ્ટ્રેલિયાએ છેલ્લી 10 ઓવરમાં 131 રન બનાવ્યા હતા.

વોર્નર અને મેક્સવેલની શાનદાર ઇનિંગ્સ

આ પહેલા ઓપનર ડેવિડ વોર્નરે 93 બોલમાં 104 રનની ઈનિંગ દરમિયાન 11 ફોર અને 3 સિક્સર ફટકારી હતી. વોર્નરની વનડેમાં આ 22મી સદી છે, તેણે છેલ્લી મેચમાં પાકિસ્તાન સામે 163 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન વોર્નરે બીજી વિકેટ માટે સ્ટીવ સ્મિથ સાથે 118 બોલમાં 132 રન અને ત્રીજી વિકેટ માટે માર્નસ લાબુશેન સાથે 76 બોલમાં 84 રનની ભાગીદારી કરી હતી. સ્મિથે 68 બોલમાં 71 રનની ઈનિંગ દરમિયાન નવ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા હતા, જ્યારે લાબુશેને 47 બોલમાં પોતાની આક્રમક ઈનિંગમાં સાત ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 62 રન બનાવ્યા હતા.

