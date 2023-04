Breaking News : અતીક અહેમદ અને અશરફની ગોળી મારીને હત્યા

ગેંગસ્ટર અતીક અહેમદ અને તેના ભાઈ અશરફ અહેમદને પ્રયાગરાજમાં તબીબી સારવાર માટે લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે ગોળી મારી દેવામાં આવી છે. અતીક અને અશરફ પોલીસ કસ્ટડીમાં હતા. માફિયા અતીક અહેમદ અને તેના ભાઈ અશરફને લઈને પોલીસ ટીમે આજે ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસ ટીમે શહેરના ચાકિયા, કસરી મસારી અને પીપલ ગામ વિસ્તારમાં દરોડા પાડ્યા હતા. અતીક અહેમદ 2005ના બીએસપી ધારાસભ્ય રાજુ પાલ હત્યા કેસ અને આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં ઉમેશ પાલ હત્યા કેસમાં પણ આરોપી હતો. અગાઉ, 13 એપ્રિલે ઝાંસીમાં એક એન્કાઉન્ટરમાં અતીકનો પુત્ર અસદ અહમદ માર્યો ગયો હતો, જેની સાથે શૂટર ગુલામ પણ યુપી એસટીએફ દ્વારા માર્યો ગયો હતો.

પોલીસે દરોડા દરમિયાન કસારી મસારી વિસ્તારમાંથી બે પિસ્તોલ અને 58 કારતુસ મળી આવ્યા હતા. તેની સાથે એક વિદેશી અને એક ભારતીય પિસ્તોલ પણ હતી. મળી આવેલા 58 કારતુસમાંથી પાંચ પાકિસ્તાની છે, આ શસ્ત્રો અતીક અને અશરફના ઈશારે કસારી મસારી વિસ્તારમાંથી મળી આવ્યા હતા.

