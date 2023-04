IPL 2023 : બેંગ્લોરે દિલ્હી કેપિટલ્સને 23 રને હરાવ્યું

IPLની 16મી સીઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) ટીમનું સતત ખરાબ પ્રદર્શન ચાલુ છે, જેમાં હવે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ટીમ સામેની મેચમાં તેને 23 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ મેચમાં દિલ્હીની ટીમને 20 ઓવરમાં 175 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો, જે બાદ ટીમ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટના નુકસાન પર 151 રન જ બનાવી શકી હતી. આ મેચમાં RCB માટે પોતાની પ્રથમ મેચ રમી રહેલા વિજયકુમાર વૈશાકનું બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. આ સિઝનમાં દિલ્હીની આ સતત 5મી હાર છે.

Back to winning ways 🙌@RCBTweets register a 23-run win at home and clinch their second win of the season 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/xb3InbFbrg #TATAIPL | #RCBvDC pic.twitter.com/5lE5gWQm8H

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2023