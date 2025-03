સંગીતકાર લક્ષીરા દાસનું બિમારીઓને કારણે 93 વર્ષની વયે નિધન

જાણીતા આસામી સંગીતકાર લક્ષીરા દાસનું શનિવારે વય સંબંધિત બીમારીઓને કારણે અવસાન થયું. આ માહિતી તેમના પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવી છે. 94 વર્ષની ઉંમરે તેમણે આ દુનિયાને અલવિદા કહ્યું. સંગીતકારના નિધનથી સંગીત જગતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

બે હજારથી વધુ ગીતો રચ્યા

આ સંગીતકાર તે સમયની કોટન કોલેજના નિવૃત્ત પ્રોફેસર હતા. 1948માં કોલેજમાં ભણતી વખતે જ ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો તરફથી ગીતકાર, સંગીતકાર અને ગાયિકા તરીકે માન્યતા મેળવનાર તેઓ પ્રથમ મહિલા કલાકાર હતા. તેમણે 2,000થી વધુ ગીતો રચ્યા છે અને તાજેતરમાં ઘણા અગ્રણી ગાયકો માટે ગીતો લખ્યા છે. તેમણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણા ગીતોને પોતાનો અવાજ પણ આપ્યો છે.

50 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે

લક્ષીરા દાસે કવિતા, બાળવાર્તાઓ, ટૂંકી વાર્તાઓ, અનુવાદો અને શિક્ષણ સહિત 50 થી વધુ પુસ્તકો પણ લખ્યા છે. તેમને રાજ્ય સરકાર અને અન્ય સામાજિક-સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ દ્વારા અનેક પુરસ્કારોથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તે ‘સાહિત્ય અકાદમી’, ‘ઓથર્સ ગિલ્ડ ઓફ ઈન્ડિયા’, ‘પોએટ્રી સોસાયટી ઓફ ઈન્ડિયા’ અને ‘આસામ સાહિત્ય સભા’ ના સભ્ય પણ હતા.

Dr Lakshahira Das baidew will be remembered for her invaluable contribution in enriching Assam’s cultural & literary landscape.

She worked tirelessly for the empowerment of women and her works will inspire generations to come.

My thoughts are with her family and countless… pic.twitter.com/5Ug5vEDBzP

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 15, 2025