એશિયન ગેમ્સ 2023: સોમવારે ભારતે જીત્યા 7 મેડલ, હોકી ટીમ સેમી ફાઇનલમાં પહોંચી

એશિયન ગેમ્સ 2023ના 9મા દિવસની વિશેષતાઓ: એશિયન ગેમ્સમાં સોમવારનો દિવસ ભારત માટે શાનદાર રહ્યો. સોમવારે ભારતીય ખેલાડીઓએ 7 મેડલ જીત્યા હતા. આ 7 મેડલમાંથી એથ્લેટ્સે ભારત માટે 5 મેડલ જીત્યા હતા. આજની રમતના અંત સુધી, તેજસ્વિન શંકર 4260 પોઈન્ટ સાથે ડેકાથલોનમાં ટોચ પર છે. ભારતીય ટીમને 400 મીટર મિક્સ્ડ રિલેમાં સિલ્વર મેડલ મળ્યો. આજે અગાઉ, સ્કેટરોએ 2 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા. આ પછી બપોરે ટેબલ ટેનિસની મહિલા ડબલ્સ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ જીત્યો હતો. જ્યારે સાંજથી એથ્લેટિક્સ ઈવેન્ટ્સનો પ્રારંભ થયો હતો.સ્કેટિંગમાં ભારતે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. મહિલા ટીમે સ્કેટિંગ 3000 મીટર રિલેમાં 4:34.861ના સમય સાથે મેડલ જીત્યો હતો. આ પછી, પુરુષોની ટીમે 4:10.128ના સમય સાથે રિલે ઇવેન્ટમાં ભારત માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

Heartiest congratulations to Karthika Jagadeeswaran, Heeral Sadhu, and Aarathy Kasturi Raj on their outstanding performance that secured them a 🥉in Women’s Speed Skating 3000m Relay Race at #AsianGames2022 👏… pic.twitter.com/E2fIhdMeuF



સુતીર્થા મુખર્જી અને અયહિકા મુખર્જીને બ્રોન્ઝ

જો કે, ટેબલ ટેનિસમાં સુતીર્થા મુખર્જી અને અયહિકા મુખર્જીને સેમિફાઇનલમાં કોરિયન જોડી સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ રીતે સુતીર્થ મુખર્જી અને આહિકા મુખર્જીએ બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યા હતા. કોરિયન ખેલાડીએ ભારતીય જોડીને 1-7, 8-11, 11-7, 8-11, 9-11, 11-5, 2-11થી હરાવી હતી.

FORMIDABLE MUKHERJEES WIN A HISTORIC BRONZE 🥉🏓

Hats off to Sutirtha Mukherjee and Ayhika Mukherjee for winning 🇮🇳’s first-ever medal in Women’s Doubles 🏓 at the #AsianGames!

What an incredible journey it has been for the duo, etching their name in history and leaving an… pic.twitter.com/K3dNqNoTDr

