આંધ્રપ્રદેશમાં CM જગન મોહન રેડ્ડીના રોડ શોમાં પથ્થરમારો

આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન અને YSRCPના વડા જગન મોહન રેડ્ડી શનિવારે (13 એપ્રિલ) રાત્રે પથ્થરમારામાં ઘાયલ થયા હતા. જગન મોહન રેડ્ડી પર આ હુમલો અજીત સિંહ નગરમાં થયો હતો. રોડ શો દરમિયાન પથ્થરમારામાં સીએમ રેડ્ડીને કપાળ પર ઈજા થઈ હતી. વિજયવાડાના સિંહ નગરમાં બસની મુસાફરી દરમિયાન સીએમ જગન મોહન રેડ્ડી પર એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ પથ્થરમારો કર્યો હતો. જગનને તેની ડાબી આંખની ઉપરની ભમર પર સામાન્ય ઈજા થઈ હતી. આ સમય દરમિયાન તેને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેણે ફરી મુસાફરી શરૂ કરી હતી.

Andhra Pradesh Chief Minister #JaganMohanReddy was injured during a roadshow in Vijayawada on Saturday.

Stones were thrown during the roadshow, with one of them hitting him. ECI should be held accountable for not providing enough security.#JaganMohanReddy pic.twitter.com/6VazeaR3De

— Ajinkya 🇮🇳 (@vajinkya16) April 13, 2024