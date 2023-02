તુર્કીમાં ભૂકંપ બાદ ગુમ થયેલા એક ભારતીય નાગરિકના મોતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. તુર્કીમાં ભારતીય દૂતાવાસે ટ્વીટ કરીને આ અંગે માહિતી આપી હતી. દૂતાવાસે માહિતી આપી હતી કે 6 ફેબ્રુઆરીના ભૂકંપ બાદ તુર્કીમાં ગુમ થયેલા ભારતીય નાગરિક વિજય કુમારનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. તેના મૃતદેહની ઓળખ થઈ ગઈ છે. તેનો મૃતદેહ હોટલના કાટમાળ વચ્ચેથી મળી આવ્યો હતો. ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું કે દુઃખ સાથે અમે જાણ કરીએ છીએ કે તુર્કીમાં 6ઠ્ઠી ફેબ્રુઆરીના ભૂકંપ બાદ ગુમ થયેલા ભારતીય નાગરિક વિજય કુમારનો મૃતદેહ માલત્યાની એક હોટલના કાટમાળમાંથી મળી આવ્યો છે અને તેની ઓળખ કરવામાં આવી છે જ્યાં તે વ્યવસાય કરતો હતો.

6 ફેબ્રુઆરીએ તુર્કીમાં વિનાશક ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 25 હજારથી વધુ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 85 હજારથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. આ ભૂકંપમાં ઘણા ભારતીય નાગરિકોને પણ જાનહાનિ થઈ છે, જ્યારે ઉત્તરાખંડના પૌડી ગઢવાલના રહેવાસી વિજય કુમાર લાપતા હતા.

36 વર્ષીય વિજય કુમાર ગૌરના પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર, ગૌર તુર્કીમાં જે હોટલમાં રોકાયા હતા તે સોમવારે વહેલી સવારે ભૂકંપમાં ધ્વસ્ત થઈ ગઈ હતી અને ત્યારથી તેમનો સંપર્ક થઈ શક્યો નથી. વિજયના ગુમ થવાથી વ્યથિત,તેના સંબંધીઓએ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા વિદેશ મંત્રાલય અને તુર્કીમાં ભારતીય દૂતાવાસને તેને શોધવા માટે અપીલ કરી હતી.

