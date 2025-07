લોસ એન્જલસથી એટલાન્ટા જઈ રહેલા વિમાનના એન્જિનમાં લાગી આગ

ડેલ્ટા એરલાઇન્સની ફ્લાઇટના એન્જિનમાં ટેક-ઓફ દરમિયાન આગ લાગી હતી, જેના કારણે વિમાનને ટેક-ઓફ કર્યા પછી તરત જ ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. આ ઘટના લોસ એન્જલસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (LAX) પર ત્યારે બની હતી જ્યારે ફ્લાઇટ DL446 લોસ એન્જલસથી એટલાન્ટા જઈ રહી હતી.

ન્યૂઝ એજન્સી રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, વિમાનના ડાબા એન્જિનમાંથી તણખા અને જ્વાળાઓ નીકળી રહી હતી. આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. તે દર્શાવે છે કે વિમાને થોડા સમય માટે હવામાં ચક્કર લગાવ્યા પછી એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું હતું. લેન્ડિંગ સમયે ઇમરજન્સી સેવાઓની ટીમો પહેલાથી જ રનવે પર તૈનાત હતી.

🚨⚡️ A HUMILIATING SCENE FOR AMERICA’S CRUMBLING INDUSTRY: 💀🇺🇸

A Delta Boeing 767 catches fire in the air after takeoff from Los Angeles! 🔥

Emergency landing, passenger panic, and flames engulfing the engine!pic.twitter.com/X7yICqNNUy

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 20, 2025