મને લાગે છે બહુ બધું કરવાની જરૂર છે, રાજનીતિના દિવસો યાદ કર્યા અમિતાભે

અમિતાભ બચ્ચને તાજેતરમાં KBC 17 ના સેટ પર પોતાના રાજકીય દિવસોની યાદ તાજી કરી. તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે ગામડાઓમાં હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે.
લોકપ્રિય ટીવી શો કૌન બનેગા કરોડપતિ હાલમાં તેની 17મી સીઝનમાં છે. ઘણા સ્પર્ધકો અમિતાભ બચ્ચન સાથે હોટ સીટ પર પરફોર્મ કરી ચૂક્યા છે. તાજેતરમાં જ પ્રીમિયર થયેલા એપિસોડમાં અમિતાભ બચ્ચને સ્પર્ધક ઓમકાર ઉદાવંત સાથેના તેમના રાજકીય કારકિર્દીની યાદ તાજી કરી.
આખી વાર્તા કેવી રીતે શરૂ થઈ
કૌન બનેગા કરોડપતિ 17ના તાજેતરના એપિસોડમાં ઓમકાર ઉદાવંત હોટ સીટ પર બેસવા માટે સ્પર્ધક બન્યા. તે હોસ્ટ અમિતાભ બચ્ચનના પગ સ્પર્શ કરવા ગયા. બિગ બીએ કહ્યું, “તમારે ખુરશીની પૂજા કરવી જોઈએ; હું તેને લાયક નથી.”
બિગ બીએ સ્પર્ધકના કાનના સ્ટડની પ્રશંસા કરી અને તેમની સુસંગતતા વિશે પૂછ્યું. ઓમકારે કહ્યું, “હું એક સોની છું, અને લોકો કાન વીંધાવવા માટે મારી પાસે આવે છે. એવું કહેવાય છે કે જે લોકોના કાન વીંધે છે તેના કાન પણ વીંધેલા હોવા જોઈએ.” તે મહારાષ્ટ્રનો છે. તેની સાથે તેની પત્ની પણ હતી, જે કહે છે, “તેનું વ્યક્તિત્વ હસમુખુ છે. અમારા લગ્નને 10 વર્ષ થયા છે, અને તેણે ક્યારેય પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો નથી.” સ્પર્ધકે ખુલાસો કર્યો કે તેણે એક વખત મહારાષ્ટ્રમાં ધોધના શહેર તરીકે જાણીતા પોતાના શહેર માટે પ્રચાર કરવા માટે સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટણી લડી હતી. જો કે, તેને સૌથી ઓછા મત મળ્યા હતા. અહીં, બિગ બી તેના શહેર, અલ્હાબાદથી ચૂંટણી લડવાનો પોતાનો અનુભવ વર્ણવે છે.
અમિતાભ બચ્ચને પણ પોતાના રાજકીય દિવસો યાદ કર્યા
“હું જબરદસ્ત વિજય સાથે જીત્યો અને ત્યાં પાછો ગયો. પરંતુ ત્યાં થોડા દિવસો વિતાવ્યા પછી, મને સમજાયું કે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું. ઘણી બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડતું હતું: કેવી રીતે વાત કરવી, કોની સાથે વાત કરવી, શું કહેવું, વગેરે. પરંતુ તે બે વર્ષનો અનુભવ હંમેશા મારી સ્મૃતિમાં કોતરાયેલો રહેશે,” તે કહે છે. “મને સમજાયું કે મારું હૃદય ભારતના ગામડાઓનું છે. મેં શીખ્યું કે ત્યાંના લોકો કેવી રીતે રહે છે અને ચૂંટણી લડવા આવનાર વ્યક્તિને તેઓ કેટલો પ્રેમ આપે છે. તેમને ખૂબ માન મળે છે.” 1984માં બિગ બીએ અભિનયમાંથી વિરામ લીધો અને થોડા સમય માટે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.