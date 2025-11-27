આજે અમિતાભ બચ્ચનના પિતા હરિવંશ રાય બચ્ચનનો જન્મ દિવસ છે. આ અવસરે અમિતાભ બચ્ચન તેમને યાદ કરી ભાવુક થઈ ગયા.
“સદીના મેગાસ્ટાર” તરીકે જાણીતા અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચન સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય છે. તેઓ નિયમિતપણે તેમના અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવન વિશે અપડેટ્સ પોસ્ટ કરે છે. આજે તેમના પિતા મહાન હિન્દી કવિ હરિવંશ રાય બચ્ચનની જન્મજયંતિ છે. આ પ્રસંગે અમિતાભ બચ્ચને તેમના પિતાને યાદ કર્યા અને એક હૃદયસ્પર્શી પોસ્ટ લખી.
અમિતાભ બચ્ચનની પોસ્ટમાં શું છે?
અમિતાભ બચ્ચને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, “મિટ્ટી કા તન, મસ્તી કા મન, ક્ષણભર જીવન- મેરા પરિચય. 27 નવેમ્બર 1907.” આ પંક્તિઓ હરિવંશ રાય બચ્ચનની એક પ્રખ્યાત કવિતાની શરૂઆતની પંક્તિઓ છે. ઘણા યુઝર્સ આ પોસ્ટ પર ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું, “રેત કા તન, ખુશ મન, પલભર કા જીવન – મેરા કિરદાર.” બીજા એક યુઝરે લખ્યું,”હરિવંશ રાય અને તેજજીને અમિતાભ બચ્ચન જેવો પુત્ર મળ્યો તે ધન્ય છે.”
T 5578 –
“मिट्टी का तन , मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय ”
~ हरिवंश राय बच्चन
27 November 1907 , उनकी याद में 🙏🙏
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 27, 2025
હરિવંશ રાય બચ્ચન કોણ હતા?
હરિવંશ રાય બચ્ચનનો જન્મ 27 નવેમ્બર, 1907 ના રોજ થયો હતો. તેઓ 20મી સદીની શરૂઆતના હિન્દી સાહિત્યના કવિ અને લેખક હતા. બચ્ચન તેમના પ્રારંભિક કાર્ય “મધુશાલા” માટે જાણીતા છે. તેઓ અમિતાભ બચ્ચનના પિતા અને શ્વેતા બચ્ચન નંદા અને અભિષેક બચ્ચનના દાદા હતા. તેમની પત્ની, તેજી બચ્ચન, એક સામાજિક કાર્યકર હતી. 1976 માં, તેમને હિન્દી સાહિત્યની સેવા માટે પદ્મ ભૂષણ મળ્યું. બચ્ચનના કાર્યોનો ઉપયોગ ફિલ્મોમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેમના દોહાઓનો ઉપયોગ 1990 માં આવેલી ફિલ્મ અગ્નિપથમાં કરવામાં આવ્યો હતો, જે ફિલ્મ તેમના પુત્ર અમિતાભ બચ્ચન અભિનિત હતી. બાદમાં તેનો ઉપયોગ 2012 માં આવેલી “અગ્નિપથ” ના રિમેકમાં કરવામાં આવ્યો હતો.
અમિતાભ બચ્ચનના કામની વાત કરીએ તો તેમણે 1969માં ફિલ્મ “સાત હિન્દુસ્તાની” થી બોલિવૂડ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ છેલ્લે તમિલ ફિલ્મ “વેટ્ટેયન ” માં જોવા મળ્યા હતા. તેઓ આગામી બોલિવૂડ ફિલ્મ “રામાયણ” નો ભાગ બનશે, જ્યાં તેઓ અવાજ આપશે.