અમિત શાહે ભગવાન જગન્નાથની મંગળા આરતી ઉતારી

ભગવાન જગન્નાથ આજે નગરચર્યાએ નીકળવાના છે. આજે ભગવાન જગન્નાથજીની 148મી રથયાત્રા છે. દર વર્ષે ચુસ્ત સુરક્ષા વચ્ચે આ યાત્રા કાઢવામાં આવે છે. અમદાવાદ રથયાત્રા ઔપચારિક રીતે મંગળા આરતીથી શરૂ થાય છે. અમદાવાદના જમાલપુરમાં આવેલા ભગવાન જગન્નાથ મંદિરમાં સવારે 4 કલાકે જ કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ પહોંચી ગયા છે અને તેમણે મંગળા આરતીમાં ભાગ લીધો છે. અમિત શાહે ભગવાન જગન્નાથની આરતી ઉતારી. મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંગળા આરતીમાં ભાગ લેવા જોડાયા છે.

Ahmedabad, Gujarat: The 148th Rath Yatra is being held in Ahmedabad today. Union Home Minister Amit Shah arrives at the Jagannath Temple to attend the Mangala Aarti. Devotees and saints gathered for Lord Jagannath’s darshan, and tight security was deployed at the temple pic.twitter.com/h06SQSjoas

— IANS (@ians_india) June 26, 2025