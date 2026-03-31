કોંગ્રેસે પાળેલા નક્સલવાદને મોદી સરકારે મૂળમાંથી ઉખેડ્યો : અમિત શાહ

અમિત શાહે પોતાના સંબોધનમાં કોંગ્રેસ શાસનકાળની ટીકા કરતા કહ્યું કે ઇન્દિરા ગાંધીના રાજકીય સ્વાર્થને કારણે દેશમાં નક્સલવાદ ફેલાયો હતો. તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે આઝાદીના 75 વર્ષમાંથી 60 વર્ષ શાસન કરનારી કોંગ્રેસે આદિવાસીઓને ઘર, પાણી, શાળા કે બેંક જેવી સુવિધાઓ કેમ ન આપી? શાહે આરોપ લગાવ્યો કે વામપંથી ઉગ્રવાદને કારણે રેડ કોરિડોરમાં ગરીબી આવી, કારણ કે નક્સલીઓએ શાળાઓ સળગાવી દીધી જેથી આદિવાસી બાળકો ભણી ન શકે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે ગરીબીને કારણે નક્સલવાદ નથી ફેલાયો, પરંતુ નક્સલવાદને કારણે ગરીબી આવી છે.
ગૃહમંત્રીએ બસ્તરનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું કે હવે બસ્તરના દરેક ગામમાં શાળાઓ બની ગઈ છે અને લાલ આતંકનો પડછાયો હવે વિકાસના આડે આવતો નથી. તેમણે હથિયાર ઉઠાવનારાઓને ચેતવણી આપી કે જે હથિયાર ઉઠાવશે તેનો હિસાબ થશે. શાહે કહ્યું કે લોકશાહીમાં સત્તા બંદૂકમાંથી નહીં પણ જનતાના મતોથી મળે છે. નક્સલવાદીઓ પોતાની જ જ્ઞાતિના આદિવાસીઓનું લોહી વહાવી રહ્યા છે અને તેમને બહેકાવીને હથિયારો પકડાવી રહ્યા છે, પરંતુ હવે જનતાના સાથ અને મજબૂત રાજકીય ઈચ્છાશક્તિને કારણે આ ઉગ્રવાદ ખતમ થયો છે.
આંકડાકીય માહિતી આપતા અમિત શાહે જણાવ્યું કે 2014 પછી નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં 12,500 કિલોમીટર લાંબા રસ્તાઓ અને 5,000 મોબાઈલ ટાવર બનાવવામાં આવ્યા છે. છત્તીસગઢની અગાઉની કોંગ્રેસ સરકાર પર નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું કે તેમણે નક્સલીઓને બચાવવાનું કામ કર્યું હતું, જેના કારણે આ સમસ્યાના નિવારણમાં વિલંબ થયો. શાહે માહિતી આપી કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 706 નક્સલીઓ એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા છે, જ્યારે 2024 થી 2026 દરમિયાન 4,839 નક્સલીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું છે અને 2,208 નક્સલીઓ હાલ જેલમાં છે.
અંતમાં અમિત શાહે શહીદ થયેલા 5,000 જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતા કહ્યું કે ‘અર્બન નક્સલીઓ’ માનવતાના પક્ષમાં નથી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે બંધારણને કોઈ પડકાર આપી શકશે નહીં. જે લોકો હથિયાર છોડવા તૈયાર છે તેમને સરકાર મદદ કરશે, પરંતુ બંદૂક ચલાવનારાઓ સાથે કોઈ વાતચીત થશે નહીં. શાહે ભારપૂર્વક કહ્યું કે 2026 સુધીમાં નક્સલવાદનો સંપૂર્ણ સફાયો થઈ ગયો છે અને હવે હિંસા કરનારાઓના દિવસો લદાઈ ગયા છે.