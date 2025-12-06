ઇન્ડિગો કટોકટી વચ્ચે સરકારે વધતા જતા વિમાન ભાડા પર કડક વલણ અપનાવ્યું

ઇન્ડિગો કટોકટી પછી, દેશની અન્ય એરલાઇન્સે રેકોર્ડ ભાડા વધારો કર્યો છે, જેના કારણે પહેલાથી જ પરેશાન મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે હવે અચાનક હવાઇ ભાડામાં વધારા પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે, વધેલા ભાડા અંગે કેટલીક એરલાઇન્સને ગંભીર નોટિસ જારી કરી છે.
આ ઉપરાંત, મંત્રાલયે મુસાફરોને વધુ ભાડા ચૂકવવા ન પડે તે માટે ભાડા મર્યાદા લાગુ કરી છે. બધી એરલાઇન્સે નવી ભાડા મર્યાદાનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે, અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી આ નિયમો અમલમાં રહેશે. ઇન્ડિગોના અધિકારીઓને સાંજે 6 વાગ્યે મંત્રાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા છે. વડા પ્રધાન કાર્યાલય (PMO) ને પણ આ બાબતની જાણ કરવામાં આવી છે.
કટોકટી દરમિયાન, મંત્રાલયે હવાઇ ભાડાનું વાસ્તવિક સમયનું નિરીક્ષણ કરવાનો અને આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી એરલાઇન્સ સામે તાત્કાલિક પગલાં લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના આ પગલાથી આકાશને આંબી રહેલી હવાઇ ટિકિટના ભાવમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.
ભાડામાં કેટલો તફાવત આવ્યો છે?
ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ રદ થયા પછી, અન્ય એરલાઇન્સના ભાડામાં આસમાને વધારો થયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, દિલ્હીથી મુંબઈનું ભાડું, જે સામાન્ય રીતે ₹6,000 હોય છે, તે હવે લગભગ ₹70,000 છે. દિલ્હીથી પટનાનું ભાડું, જે સામાન્ય રીતે ₹5,000 હોય છે, તે હવે ₹60,000 સુધી પહોંચી ગયું છે. દિલ્હીથી બેંગલુરુનું ભાડું, જે સામાન્ય રીતે ₹7,000 હોય છે, તે ₹100,000 થી વધુ છે. વધુમાં, દિલ્હીથી ચેન્નાઈનું ભાડું ₹90,000 છે, અને દિલ્હીથી કોલકાતાનું ભાડું લગભગ ₹68,000 છે.
દરમિયાન, ઇન્ડિગોએ મુસાફરોના રિફંડ અંગે એક નિવેદન જારી કર્યું છે. એરલાઇને જણાવ્યું છે કે, “કોઈ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા નથી. તમારા રદ કરવા માટેના બધા રિફંડ તમારી મૂળ ચુકવણી પદ્ધતિ દ્વારા આપમેળે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. અમે 5 ડિસેમ્બર, 2025 અને 15 ડિસેમ્બર, 2025 વચ્ચેની મુસાફરી માટે તમારી બુકિંગ માટેની બધી રદ કરવા/પુનઃનિર્ધારિત કરવાની વિનંતીઓને સંપૂર્ણપણે માફ કરીશું. અમને થયેલી અસુવિધા બદલ ખૂબ જ દુઃખ છે.”