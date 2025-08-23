અમેરિકા જતા પાર્સલની અવરજવરને રોકશે ટપાલ વિભાગ, ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે નિર્ણય

અમેરિકા દ્વારા ટેરિફ ડ્યુટી સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા પછી, ભારતીય ટપાલ વિભાગ સાથે સંબંધિત મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ટપાલ વિભાગ 29 ઓગસ્ટથી અમેરિકા જતા પાર્સલની અવરજવરને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરશે. ટપાલ વિભાગે જાહેરાત કરી છે કે તે 25 ઓગસ્ટથી અમેરિકામાં મોટાભાગના ટપાલ માલ સ્વીકારવાનું અસ્થાયી રૂપે બંધ કરશે. આવું મહિનાના અંતમાં અમલમાં આવનારા યુએસ ટેરિફ નિયમોમાં ફેરફાર પછી થશે.
અમેરિકાએ 30 જુલાઈના રોજ 800 યુએસ ડોલર સુધીના મૂલ્યના માલ માટે ડ્યુટી-ફ્રી મુક્તિ પાછી ખેંચી લેવાનો આદેશ જારી કર્યો હતો. 29 ઓગસ્ટથી, અમેરિકામાં મોકલવામાં આવતી બધી પોસ્ટલ વસ્તુઓ, તેમની કિંમત ગમે તે હોય, ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) ટેરિફ ફ્રેમવર્ક હેઠળ કસ્ટમ ડ્યુટી લાગશે.
ફક્ત US$100 સુધીની કિંમતની ભેટ વસ્તુઓ જ ડ્યુટી-ફ્રી રહેશે. ઓર્ડર મુજબ ફક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય કેરિયર્સ અને યુએસ કસ્ટમ્સ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા અન્ય “યોગ્ય પક્ષો” જ પોસ્ટલ શિપમેન્ટ પર ડ્યુટી એકત્રિત કરી શકે છે અને ચૂકવી શકે છે. પરંતુ આ પક્ષોને મંજૂરી આપવાની અને ડ્યુટી વસૂલવાની પ્રક્રિયા હજુ સ્પષ્ટ ન હોવાથી, એરલાઇન્સે કહ્યું છે કે તેઓ 25 ઓગસ્ટ પછી યુએસ માટે પોસ્ટલ પાર્સલ લઈ જઈ શકશે નહીં.
આને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય પોસ્ટ 25 ઓગસ્ટથી અમેરિકામાં તમામ પ્રકારની વસ્તુઓનું બુકિંગ સ્થગિત કરશે. જોકે, US$100 સુધીના પત્રો દસ્તાવેજો અને ભેટોને આમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. ટપાલ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે જે ગ્રાહકોએ પહેલાથી જ પાર્સલ બુક કરાવ્યા છે અને તેમને મોકલી શકતા નથી તેઓ પોસ્ટેજ રિફંડનો દાવો કરી શકે છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,”પોસ્ટ વિભાગ ગ્રાહકોને થયેલી અસુવિધા બદલ ખૂબ જ દિલગીર છે અને ખાતરી આપે છે કે અમેરિકામાં શક્ય તેટલી વહેલી તકે સંપૂર્ણ સેવાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે તમામ શક્ય પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.”
સંદેશાવ્યવહાર મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર પોસ્ટ વિભાગે 25 ઓગસ્ટ, 2025 થી યુએસ જતી તમામ પ્રકારની પોસ્ટલ વસ્તુઓનું બુકિંગ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પત્રો/દસ્તાવેજો અને ભેટ વસ્તુઓ સિવાય જેની કિંમત US $100 સુધીની છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન (CBP) અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સર્વિસ (USPS) તરફથી વધુ સ્પષ્ટતા પ્રાપ્ત થયા પછી, આ મુક્તિ પામેલી શ્રેણીઓ સ્વીકારવામાં આવશે અને યુએસ મોકલવામાં આવશે.