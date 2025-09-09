ઐશ્વર્યા રાયે ખખડાવ્યો દિલ્હી હાઈકોર્ટનો દરવાજો, જાણો સમગ્ર મામલો

પ્રખ્યાત બોલિવૂડ અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને દિલ્હી હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. તેમણે કોર્ટને તેમના AI જનરેટેડ ફોટાના દુરુપયોગથી બચાવવા માટે અપીલ કરી છે. ઐશ્વર્યા રાયનું કહેવું છે કે તેમની પરવાનગી વિના તેમના ફોટાનો ઉપયોગ વ્યાપારી લાભ માટે થઈ રહ્યો છે. તેમણે કોર્ટ પાસેથી તેમના વ્યક્તિત્વ અધિકારોના રક્ષણની માંગ કરી છે.
ઐશ્વર્યાની અરજીમાં શું છે?
ઐશ્વર્યા રાયે પોતાની અરજીમાં કહ્યું હતું કે,’કોફી, મગ અને અન્ય વસ્તુઓ વેચવા માટે અવાસ્તવિક ઘનિષ્ઠ ફોટાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જે સ્ક્રીનશોટમાં ફોટા સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી છે તે ક્યારેય ઐશ્વર્યા રાયના નહોતા. આ બધા AI જનરેટ કરેલા છે.’
નામ અને ચહેરાથી પૈસા કમાવવા
લાઇવ લાએ એશ્વર્યાના વકીલ સંદીપ સેઠીને ટાંકીને કહ્યું કે, ‘તેઓ મારી સંસ્થાના નામે પૈસા કમાઈ રહ્યા છે. યુટ્યુબ પરના સ્ક્રીનશોટ સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી છે. તેણીએ આવા ફોટાઓને અધિકૃત કર્યા છે. આ બધા AI દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવ્યા છે.’
વકીલે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે ‘એક સજ્જન ફક્ત પોતાના નામ અને ચહેરાનો ઉપયોગ કરીને પૈસા એકત્રિત કરી રહ્યા છે. તેમના નામ અને ફોટાનો ઉપયોગ કોઈની જાતીય ઇચ્છાઓને સંતોષવા માટે થઈ રહ્યો છે. આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે.’
આ ઉપરાંત, વકીલે એમ પણ કહ્યું કે રાયના ફોટો પરવાનગી વિના વોલપેપર અને ટી-શર્ટ પર વેચાઈ રહ્યા છે.
હાઈકોર્ટ આદેશ આપશે
દલીલો સાંભળ્યા પછી દિલ્હી હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ તેજસ કારિયાની બેન્ચે મૌખિક રીતે સંકેત આપ્યો કે તે પ્રતિવાદીઓને ચેતવણી આપતો વચગાળાનો આદેશ પસાર કરશે.
‘ઔર પ્યાર હો ગયા’ ફિલ્મથી બોલિવૂડમાં પ્રવેશ
ઐશ્વર્યા રાયે 1997માં ફિલ્મ ‘ઔર પ્યાર હો ગયા’ ફિલ્મથી બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેણીએ બોલિવૂડને ઘણી શાનદાર ફિલ્મો આપી છે. તે ઘણી પ્રોડક્ટ્સની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ રહી છે. ફિલ્મો ઉપરાંત, તે જાહેરાતોમાંથી પણ ઘણી કમાણી કરે છે. આવી સ્થિતિમાં તેણીનો આરોપ છે કે જે પ્રોડક્ટ્સમાં તેણીના AI જનરેટેડ ચિત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમણે આ માટે તેની પરવાનગી પણ લીધી ન હતી.