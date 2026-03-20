AIMIMના નેતા વારિસ પઠાણે ‘ધુરંધર 2’ને પ્રોપગેન્ડા ફિલ્મ ગણાવી

ફિલ્મ ‘ધુરંધર 2’ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારથી જ ચર્ચાનો વિષય બની છે. હવે, AIMIM નેતા વારિસ પઠાણનું એક નિવેદન સામે આવ્યું છે.
‘ધુરંધર 2’ 19 માર્ચના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મે તેના પહેલા દિવસે બોક્સ ઓફિસના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા હતા, જે ભારતીય સિનેમાની સૌથી મોટી ઓપનર ફિલ્મ બની હતી. સેકનિલ્કના મતે, “ધુરંધર 2” એ તેના પહેલા દિવસે ₹102.55 કરોડની કમાણી કરી છે. ઘણા લોકો તેની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક લોકો તેને પ્રચાર ફિલ્મ કહે છે. AIMIM નેતા વારિસ પઠાણે પણ આ બાબતે નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.
ફિલ્મના દિગ્દર્શક પર કટાક્ષ
AIMIMના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા વારિસ પઠાણે કહ્યું કે તેમણે આ ફિલ્મ જોઈ નથી અને ફિલ્મ ફક્ત જ્ઞાન અને મનોરંજન માટે હોવી જોઈએ.
ANI સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, “મેં આ ફિલ્મ જોઈ નથી. પરંતુ મારું માનવું છે કે જ્યારે પણ તમે કોઈ ફિલ્મ બનાવો છો, ત્યારે તે જ્ઞાન અને મનોરંજન માટે હોય છે. પરંતુ આ દેશમાં કેટલાક લોકો એવા છે જે ફક્ત થોડા પૈસા કમાવવા માટે આવી પ્રચાર ફિલ્મો બનાવે છે. આવી ફિલ્મો વાતાવરણ બગાડવા માટે બનાવવામાં આવે છે.”
ફિલ્મ ‘ધુરંધર 2’ ની વાર્તા શું છે?
હમઝા ઉર્ફે જસકીરત સિંહ રંગીની વાર્તા એક લોહિયાળ અને રહસ્યમય સફરમાંથી આગળ વધે છે. તેના હેતુઓ પણ દર્શકો સમક્ષ પ્રગટ થાય છે.આ વખતે, ‘ધુરંધર 2’ બડે સાહેબના પાત્રને ઉજાગર કરે છે. આ પાત્ર વિશે જાણીને ઘણા લોકો આશ્ચર્યચકિત થશે. રણવીર સિંહ, અર્જુન રામપાલ, સંજય દત્ત, આર. માધવન અને સારા અર્જુન સહિત અન્ય ઉત્કૃષ્ટ કલાકારોએ પોતાની ભૂમિકાઓ પ્રશંસનીય રીતે ભજવી છે.