IND vs AUS: ODI-T20 પછી ભારત ટેસ્ટમાં પણ નંબર-1

ભારતે નાગપુર બાદ દિલ્હી ટેસ્ટમાં પણ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું છે. નાગપુરની જેમ ટીમ ઈન્ડિયાએ દિલ્હી ટેસ્ટ પણ માત્ર 3 દિવસમાં જીતી લીધી હતી. પોતાની 100મી ટેસ્ટ રમી રહેલા ચેતેશ્વર પુજારાએ ભારતની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે બીજા દાવમાં 115 રનના ચેઝ દરમિયાન અણનમ 31 રન બનાવ્યા હતા. આ સાથે ભારતે 4 ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં 2-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી છે. આ સાથે જ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પહોંચવાનો રસ્તો પણ લગભગ સાફ થઈ ગયો છે.

