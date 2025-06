અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના : ગીતા પછી હવે ભગવાન કૃષ્ણની પ્રતિમા મળી

અમદાવાદમાં થયેલા વિમાન દુર્ઘટનાએ માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે. 12 જૂનના રોજ બપોરે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ લંડન માટે ઉડાન ભરી હતી પરંતુ ટેકઓફ થયાની થોડીક સેકન્ડમાં જ બધું નાશ પામ્યું. 241 લોકોના જીવની સાથે, મેડિકલ હોસ્ટેલના વાસણમાં જમતા વિદ્યાર્થીઓ અને આસપાસના લોકોએ પણ આ ભયંકર અકસ્માતમાં પોતાને ગુમાવ્યા. આ દરમિયાન લોકોએ ચમત્કારો પણ જોયા. 242 લોકોમાંથી વિશ્વાસ કુમાર રમેશ એકમાત્ર વ્યક્તિ હતા જે બચી ગયા હતા, તેમના સિવાય હિન્દુઓનું પવિત્ર ગ્રંથ ગીતા પણ સુરક્ષિત મળી આવી હતી. હવે બીજો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના પછી ભગવાન કૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની પ્રતિમા પણ માંડ માંડ બચી ગઈ હતી. વીડિયો શેર કરનાર વ્યક્તિ પોતે આ જોઈને આશ્ચર્યચકિત છે.

In the Ahmedabad flight crash, everything around melted in the intense blaze — yet this Krishna murti remained completely intact, even the cloth on it untouched. Not justifying any myth, but at such high temperatures, it’s truly hard to explain.#planecrash | #AirIndiaCrash pic.twitter.com/cAS9cmK883

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) June 14, 2025