ગાઝા, લેબનોન, સીરિયા બાદ હવે ઈઝરાયલનો યમન પર ઘાતક હુમલો

રવિવારે બપોરે યમનની રાજધાની સનામાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલા પછી જોરદાર વિસ્ફોટો સંભળાયા. એક સુરક્ષા સૂત્રએ હુમલાની પુષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે ઇઝરાયલે સના પર હુમલો કર્યો. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, હુમલાઓમાં રાષ્ટ્રપતિ મહેલ અને મિસાઇલ ઠેકાણાની નજીકની જગ્યાને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.
પહેલા ગાઝા, પછી લેબનોન, પછી સીરિયા અને હવે ઇઝરાયલે યમન પર હુમલો કર્યો. આનાથી એ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે શું ઈરાન આગળ હશે? નેતન્યાહુ સપ્ટેમ્બરમાં પેલેસ્ટાઇનને માન્યતા આપવાની ઘણા પશ્ચિમી દેશોની જાહેરાતને રોકવા માંગે છે. પેલેસ્ટાઇનને કોઈપણ પ્રકારની આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા ન મળે તે માટે ઇઝરાયલ ઈરાન સાથે યુદ્ધ શરૂ કરી શકે છે. સૂત્રો કહે છે કે મધ્ય સનામાં એક મ્યુનિસિપાલિટી બિલ્ડિંગ પર હવાઈ હુમલો થયો હતો અને તેમાં ઘણી જાનહાનિના અહેવાલો છે. આવા જ હુમલા બંદર શહેર હોદેદાહમાં પણ થયા છે.
શુક્રવારે હુથીઓ દ્વારા ઇઝરાયલી પ્રદેશ તરફ મિસાઇલ છોડવાના જવાબમાં ઇઝરાયલ સનામાં હવાઈ હુમલા કરી રહ્યું છે. ઇઝરાયલી વાયુસેના દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે શુક્રવારે છોડવામાં આવેલી મિસાઇલમાં ક્લસ્ટર વોરહેડ હતું, જે વર્તમાન સંઘર્ષમાં હુથીઓએ ઇઝરાયલ સામે આ પ્રકારના હથિયારનો ઉપયોગ કર્યો છે તે પહેલી વાર છે.
7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ ગાઝામાં ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, હુથીઓએ ઇઝરાયલ પર વારંવાર મિસાઇલો અને ડ્રોન છોડ્યા છે, અને કહ્યું છે કે તેઓ પેલેસ્ટિનિયનોના સમર્થનમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે. આમાંના મોટાભાગના હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેના કારણે યમનમાં હુથી લક્ષ્યો પર ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલાઓ થયા છે.