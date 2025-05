પાક આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરને લઈ અદનાન સામીએ ઉડાવી મજાક

પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ જનરલ અસીમ મુનીરને તાજેતરમાં ફિલ્ડ માર્શલના પદ પર બઢતી આપવામાં આવી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે આ નિર્ણય લીધો છે. આ સમાચાર બહાર આવ્યા બાદ જનરલ અસીમ મુનીરને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. હવે આ યાદીમાં ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની નાગરિક અને ભારતીય ગાયક અદનાન સામીનું નામ ઉમેરાયું છે. ભારતીય નાગરિકત્વ સ્વીકારનાર ગાયકે આ મુદ્દા પર કટાક્ષપૂર્ણ ટિપ્પણી પણ કરી છે. તે હંમેશા પાકિસ્તાનની મજાક ઉડાવતા રહે છે અને ફરી એકવાર તેણે X પર એક રમુજી વીડિયો શેર કર્યો છે.

અદનાન સામીએ એક વીડિયો શેર કર્યો અને જનરલ મુનીર પર કટાક્ષ કર્યો અને પરોક્ષ રીતે તેમને ‘ગધેડાઓનો રાજા’ કહ્યા. અદનાન સામીએ પોતાના ટ્વિટમાં લખ્યું,’ફિલ્ડ માર્શલ બન્યા પછી પાકિસ્તાન સરકારને સંબોધિત કરતી વખતે જનરલ અસીમ મુનીરે આપેલું સ્વીકૃતિ ભાષણ.’ વીડિયોમાં, એક માણસ કટાક્ષમાં કહે છે, ‘મારા મિત્રો, મારા ભાઈઓ, હું ખૂબ ખુશ છું કે તમે મને તમારી સંસ્થાના વડા તરીકે પસંદ કર્યો છે. હું તમને ખાતરી આપું છું કે એક માણસ હોવાથી હું દુનિયાભરના બધા ગધેડા, પ્રાણીઓ અને માણસોના અધિકારોનું રક્ષણ કરીશ જે પ્રાણીઓ કરતાં પણ ખરાબ જીવન જીવી રહ્યા છે. માણસોએ હંમેશા તમને ખોટા સમજ્યા છે. તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે? અરે પાગલના પુતરો, તમે માણસોને ખૂબ મહાન માનો છો, પણ માણસો એટલા ચાલાક છે કે જરૂર પડે ત્યારે આપણને પોતાનો બાપ પણ બનાવી લે છે.’

General #AsimMunir ’s Acceptance Speech addressed to the Government of Pakistan as his audience after being made FIELD MARSHAL!!🤭 pic.twitter.com/GEltVI8GCH

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) May 20, 2025