આદિત્ય એલ1ના સફળ પ્રક્ષેપણ પછી PM મોદીએ શું કહ્યું ?

ભારતનું સૂર્ય મિશન આદિત્ય એલ-1 સફળતાપૂર્વક પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં પહોંચી ગયું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતના પ્રથમ સૌર મિશન આદિત્ય-એલ1ના સફળ પ્રક્ષેપણ બદલ ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકો અને એન્જિનિયરોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે ચંદ્રયાન-3ની સફળતા બાદ ભારતે તેની અવકાશ યાત્રા ચાલુ રાખી છે. PM મોદીએ ટ્વીટ કર્યું, ‘સમગ્ર માનવતાના કલ્યાણ માટે બ્રહ્માંડની વધુ સારી સમજ વિકસાવવા માટે અમારા અથાક વૈજ્ઞાનિક પ્રયાસો ચાલુ રહેશે.’

After the success of Chandrayaan-3, India continues its space journey.

Congratulations to our scientists and engineers at @isro for the successful launch of India’s first Solar Mission, Aditya -L1.

Our tireless scientific efforts will continue in order to develop better…

