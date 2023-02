અદાણી હિંડનબર્ગ કેસ: SCએ રોકાણકારોના નાણાં ડૂબવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી

સુપ્રીમ કોર્ટે અદાણી-હિંડનબર્ગ કેસને કારણે રોકાણકારોને થયેલા નુકસાન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે જાણવા માંગ્યું છે કે ભવિષ્યમાં લોકોને આવા નુકસાનથી કેવી રીતે બચાવી શકાય? શું શેરબજારની રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમમાં કેટલાક ફેરફારોની જરૂર છે? કોર્ટે શુક્રવારે સંકેત આપ્યો છે કે તે સૂચનો કરવા માટે નિષ્ણાત સમિતિની રચના કરી શકે છે.

SC seeks SEBI's response by Monday, 13th Feb on petitions related to the Hindenburg report. SC asks SEBI to come to apprise the court of how to ensure that investors are protected in future and show SC what is the existing structure and how to strengthen the regulatory framework pic.twitter.com/ZuT185aHzb

— ANI (@ANI) February 10, 2023