કેન્દ્ર સરકાર ખાતરની સબસિડી વધારી રહી છે : નાણામંત્રી

નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે આજે સંસદમાં બજેટ સંબંધિત મુદ્દાઓનો જવાબ આપ્યો અને લોકસભામાં કહ્યું કે પીએમ કૌશલ વિકાસ યોજના 4.0 શરૂ કરવામાં આવી રહી છે અને તેના દ્વારા સોફ્ટ સ્કિલ ડેવલપ કરવામાં આવી રહી છે. 36 ઈન્ડિયા ઈન્ટરનેશનલ સ્કીલ સેન્ટરની સ્થાપના કરવામાં આવશે જેમાં યુવાનોને વિદેશી નોકરીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નોકરીઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ‘વિવાદ સે વિશ્વાસ’ ભાવના દ્વારા MSME માટે સસ્તી લોનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.

If I can put in a few words the essence of budget 2023-24- it balances the requirement for India's development imperatives within the limits of fiscal prudence: FM Sitharaman, in Lok Sabha pic.twitter.com/79L2VTnWdA — ANI (@ANI) February 10, 2023

કોવિડ સંકટ પર નાણામંત્રીએ શું કહ્યું?

નાણામંત્રીએ કહ્યું કે કોવિડના સંકટ સમયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિચારસરણી અનુસાર ગરીબોને ખાદ્ય સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારે ગરીબોને 5 કિલો વધારાનું અનાજ આપ્યું અને વિપક્ષ આ વાત સ્વીકારતો નથી.

કૃષિ યોજનાઓ પર આ કહ્યું

નાણામંત્રીએ કહ્યું કે આ વખતે બજેટ 2023-24માં કૃષિ યોજના માટે 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ક્રેડિટ લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય પીએમ વિકાસ યોજના હેઠળ 79,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને જો તેને ટકાવારીના આધારે જોવામાં આવે તો તે 66 ટકાનો વધારો છે.

Finance Minister Nirmala Sitharaman speaks during general discussion on Union Budget 2023-24 in Lok Sabha pic.twitter.com/Lu1iH6QVfc — ANI (@ANI) February 10, 2023

હેલ્થ અને ગ્રીન એનર્જી પર આ વાત કહી

જો આરોગ્યના મોરચે જોવામાં આવે તો 157 નવી નર્સિંગ કોલેજોની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને તેના દ્વારા સામાન્ય લોકોને નવી નોકરીઓ અને આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. નાણામંત્રીએ કહ્યું કે આ બજેટમાં ગ્રીન એનર્જીના ક્ષેત્રમાં 35,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવી રહ્યા છે અને તેનાથી ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશનમાં પણ મદદ મળશે.

Gaurav Gogoi must ask Himachal govt, why did they increase VAT on diesel by Rs 3 soon after winning the election: Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister pic.twitter.com/47GogTMsln — ANI (@ANI) February 10, 2023

ખાતર સબસિડીમાં સતત વધારો – નાણામંત્રી

નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે વર્ષ 2015-16 થી 2019-20 દરમિયાન ખાતર સબસિડી રૂ. 65,000 કરોડથી વધારીને રૂ. 80,000 કરોડ કરવામાં આવી છે. 2021-22માં તે વધારીને 1.05 લાખ કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવી હતી. આ બજેટમાં એટલે કે વર્ષ 2023-24 માટે રૂ. 2.25 લાખ કરોડની ખાતર સબસિડી સુધી લાવવામાં આવી છે.

We don’t make policies keeping one person in mind unlike an opposition leader claimed. We make policies keeping everyone in mind. We are not the party that supports ‘jeejas & bhatijas’. It is the culture of Congress: Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister pic.twitter.com/seQ9l01nQH — ANI (@ANI) February 10, 2023

રાજ્ય સરકારો પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર ટેક્સ વધારી રહી છે

નાણામંત્રીએ કહ્યું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર કેન્દ્ર સરકારને સવાલો પૂછવામાં આવે છે, પરંતુ જે રાજ્ય સરકારો નફો કરી રહી છે અને લોકોને સસ્તું ઈંધણ નથી આપી રહી – તેનો કોઈ જવાબ કેમ નથી. આ એપિસોડમાં તેણે કહ્યું કે- હિમાચલ પ્રદેશમાં કોંગ્રેસ સત્તામાં આવતાની સાથે જ ડીઝલ પરના વેટમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે જેના કારણે ત્યાં ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 3 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.

કેરળમાં રાજ્ય સરકારે ફેબ્રુઆરી 2023 માં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર સામાજિક સુરક્ષા સેસમાં 2 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. પંજાબમાં ઈંધણ પરના ટેક્સમાં પ્રતિ લીટર 95 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.