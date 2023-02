PM મોદીએ દાઉદી બોહરા સમુદાયના કાર્યક્રમમાં કહ્યું- હું તમારા પરિવારનો સભ્ય છું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે મુંબઈના મરોલ વિસ્તારમાં દાઉદી બોહરા સમુદાયના અલ જામિયા-તુસ-સૈફિયાહના કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પ્રસંગે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે હું તમારા પરિવારનો સભ્ય છું, મને વારંવાર સન્માનિત વડાપ્રધાન ન કહો. હું ન તો મુખ્યમંત્રી છું કે ન તો પીએમ. મને એક ફરિયાદ છે, હું ઈચ્છું છું કે તમે તેને સુધારો. હું તમારા પરિવારનો સભ્ય છું. સૈફી એકેડમીના આ નવા કેમ્પસમાં લગભગ 700 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરશે. આ સામાજિક કાર્યક્રમ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પણ હાજર રહ્યા હતા.

I am here neither as a PM nor a CM. The fortunate that I have is something that perhaps very few people received. I have been connected to this family for 4 generations. All 4 generations have visited my home: PM at the inauguration of new campus of Aljamea-tus-Saifiyah in Mumbai pic.twitter.com/bB2arJWo3P

— ANI (@ANI) February 10, 2023