અદાણી જૂથે હાઇડ્રોજન સંચાલિત ભારતની પ્રથમ ટ્રક લોન્ચ કરી

રાયપુરઃ અદાણી જૂથની ફ્લેગશિપ કંપની અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે સ્વચ્છ પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતની સૌપ્રથમ હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી ટ્રકને આજે કાર્યાન્વિત કરી હતી. હાઇડ્રોજન સંચાલિત આ ટ્રકો ધીમે-ધીમે કંપનીની માલ પરિવહન કામગીરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતાં ડીઝલ વાહનોનું સ્થાન લેશે.

ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એનર્જી ટેકનોલોજી ફર્મ અને મોટા વાહન ઉત્પાદકના સહયોગમાં અદાણી માલ પરિવહન માટે હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ બેટરીથી ચાલતી ટ્રક્સ વિકસાવી રહી છે. ચપળ ટેકનોલોજી અને ત્રણ હાઇડ્રોજન ટાંકીથી સજ્જ પ્રત્યેક ટ્રક બસો કિલોમીટરની રેન્જમાં 40 ટન કાર્ગો વહન કરી શકે છે.

છત્તીસગઢના CM વિષ્ણુ દેઓ સાંઇએ 10 મેએ રાયપુરમાં પ્રથમ ટ્રકને લીલી ઝંડી આપી હતી. આ ટ્રકનો ઉપયોગ ગેરે પેલ્મા III બ્લોકથી રાજ્યના વીજ પ્લાન્ટમાં કોલસાનું પરિવહન કરવા માટે કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતની પ્રથમ હાઇડ્રોજન સંચાલિત ટ્રકનું આ લોકાર્પણ રાજ્યની ટકાઉપણું પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ પ્રકારની પહેલ આપણા વાતાવરણમાં કાર્બનના પ્રભાવને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે અને ઉદ્યોગ માટે એક નવું ધોરણ નક્કી કરશે. છત્તીસગઢ દેશની વીજમાગને પહોંચી વળવા માટે ફક્ત મોખરે જ નહી, પરંતુ ટકાઉ આયામોને અપનાવવાની દ્રષ્ટાંતરૂપ આગેવાની પણ કરે છે.

Adani Enterprises launched India’s first hydrogen fuel cell truck in Raipur for coal transport, flagged off by Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai. Developed for eco-friendly logistics, the truck can carry 40 tons over 200 km.

