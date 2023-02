અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે 20 હજાર કરોડનો FPO પાછો ખેંચ્યો, રોકાણકારોના પૈસા પાછા આવશે

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે રૂ. 20,000 કરોડની તેની ફોલો-ઓન પબ્લિક ઓફરિંગ (FPO) રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે. બુધવારે મોડી રાત્રે આની જાહેરાત કરતી વખતે, કંપનીએ કહ્યું કે તે આ FPOના રોકાણકારોને તમામ પૈસા પરત કરશે. અદાણી ગ્રુપે આ પગલું એવા સમયે ઉઠાવ્યું છે જ્યારે અમેરિકન શોર્ટ સેલર હિંડનબર્ગ રિસર્ચના રિપોર્ટને કારણે કંપની સ્કેનર હેઠળ છે. હિંડનબર્ગ રિસર્ચના આ રિપોર્ટમાં કંપની પર મોટા દેવાનો ઉલ્લેખ કરતા ટેક્સ હેવનનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

Adani enterprises not to proceed with the FPO of shares worth Rs 20,000 Crore pic.twitter.com/uDCqf1gPHq

અદાણી ગ્રૂપે એક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે, તેની આજે એટલે કે ફેબ્રુઆરી 1, 2023ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં, તેના ઘટકોના હિતમાં, દરેકને 20,000 કરોડ રૂપિયા સુધીના ડિબેન્ચર્સ જારી કરવાની મંજૂરી આપી છે. આંશિક રીતે ચૂકવેલ ધોરણે રૂ 1 ની ફેસ વેલ્યુ. ઇક્વિટી શેરના એફપીઓ સાથે આગળ ન જવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Adani Enterprises not to go ahead with FPO of shares worth Rs 20,000 crore, to return proceeds

Read @ANI Story | https://t.co/d9ibxBRJRf#GautamAdani #AdaniEnterprises #AdaniShares #AdaniGroup pic.twitter.com/FJyKIQp8jO

— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2023