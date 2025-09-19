જેટલો મોટો સ્ટાર એટલી મોટી વેનિટી, પટૌડી હાઉસમાં શૂટિંગ પર શર્મિલા ટાગોરે કરી વાત

પટૌડી પેલેસ ઘણીવાર ફિલ્મોના શૂટિંગનું સ્થળ બને છે. અભિનેત્રી શર્મિલા ટાગોરે ખુલાસો કર્યો છે કે પટૌડી પેલેસમાં શૂટિંગ નિર્માતાઓ માટે મોંઘુ પડે છે.
પીઢ અભિનેત્રી શર્મિલા ટાગોરને ઈન્ડસ્ટ્રીની શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. 80 વર્ષની ઉંમરે પણ શર્મિલા ટાગોર સક્રિય રહે છે. તેમણે તાજેતરમાં જ ફિલ્માંકન માટે પટૌડી પેલેસ ભાડે લેવા વિશે વાત કરી હતી. તેમણે એમ પણ ખુલાસો કર્યો હતો કે આ પછી જ તેમને પ્રોડક્શન ક્રૂ વિશે જાણવા મળ્યું હતું. અભિનેત્રીએ જૂની ફિલ્મોના બજેટની સરખામણી આજના બજેટ સાથે પણ કરી હતી. તેમણે ફિલ્મ ક્રૂના ખર્ચ અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાને પણ સંબોધિત કરી હતી.
ધ હોલીવુડ રિપોર્ટર ઈન્ડિયા સાથે વાત કરતી વખતે શર્મિલા ટાગોરે ખુલાસો કર્યો કે નિર્માતાઓ પટૌડી પેલેસને શૂટિંગ માટે ભાડે આપવા માટે ઘણા પૈસા કેવી રીતે ખર્ચ કરે છે. તેણીએ કહ્યું, “મને આ બધું ખબર છે કારણ કે અમે પટૌડી પેલેસ ભાડે આપીએ છીએ. ત્યાં એક સેક્રેટરી એક રસોઈયા અને એક માલિશ કરનાર હોય છે. તેનો અર્થ એ કે ત્યાં છ થી સાત લોકો હશે, અને તે નિર્માતાઓને ઘણો ખર્ચ થશે.” દેખીતી રીતે, પટૌડી પેલેસની કિંમત લગભગ 800 કરોડ રૂપિયા છે. તે 10 એકર જમીન પર બનેલ છે. તેમાં 150 રૂમ છે, જ્યાં મન્સૂર અલી ખાન પટૌડી રહેતા હતા. હવે સૈફ અલી ખાન આ ઘરનો માલિક છે.
વેનિટી વાન વિશે વાત કરતી વખતે શર્મિલાએ એ પણ સમજાવ્યું કે કેવી રીતે સેલિબ્રિટીઓ તેમની વેનિટી વાન પ્રદર્શિત કરીને તેમના સ્ટેટસનો પ્રચાર કરે છે. તેણીએ કહ્યું, “મેં સાંભળ્યું છે કે વેનિટીમાં હવે મેકઅપ રૂમ, મીટિંગ રૂમ, સ્લીપિંગ રૂમ અને ચર્ચા રૂમ હોય છે. વેનિટી વાન જેટલી મોટી હશે, સ્ટારનો સ્ટેટસ એટલો જ મોટો હશે.”
અભિનેત્રીએ એ પણ યાદ કર્યું કે તેમની પેઢીના સ્ટાર્સે કેવી રીતે ધમાકેદાર કમાણી કરી હતી. તેણીએ કહ્યું કે દિલીપ કુમાર અને વહીદા રહેમાન જેવા સ્ટાર્સ અભિનિત ફિલ્મો થિયેટરોમાં ભરચક ચાલતી હતી. લોકો જાણતા હતા કે દેવ આનંદની ફિલ્મોમાં સારું સંગીત હશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે હંમેશા લોકોની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરતા હતા અને તેમની ફિલ્મો પર ખર્ચાયેલા પૈસા પાછા મેળવતા હતા. મને નથી લાગતું કે હવે એવું છે,શર્મિલા ટાગોરે ઉમેર્યુ હતું.