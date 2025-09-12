મુંબઈમાં ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી અભિનેત્રી કરિશ્મા, માથા પર ગંભીર ઈજા

‘રાગિની એમએમએસ’ ની પ્રખ્યાત અભિનેત્રી ટ્રેન અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. અભિનેત્રી ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી પડી હતી અને હવે તેની હાલત એવી થઈ ગઈ છે કે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. અભિનેત્ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ છે.
‘રાગિની એમએમએસ રિટર્ન્સ’ અને ‘પ્યાર કા પંચનામા’ જેવી ફિલ્મોમાં અભિનય માટે પ્રખ્યાત કરિશ્મા શર્મા તાજેતરમાં એક ગંભીર અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. મુંબઈમાં ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી પડ્યા બાદ તેણીને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી અને હાલમાં તેણી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. આ અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે તે શૂટિંગ માટે ચર્ચગેટ સ્ટેશન તરફ જઈ રહી હતી. અભિનેત્રીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. કરિશ્માએ પોતે આ ઘટનાની માહિતી તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર શેર કરી હતી. કરિશ્માએ જણાવ્યું હતું કે તે કેવી રીતે અકસ્માતનો ભોગ બની અને હવે તેની સાથે શું થયું છે.
કરિશ્માએ આ દુ:ખદ ઘટનાની વિગતો પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર શેર કરી છે. તેણીએ જણાવ્યું કે મેં સાડી પહેરી હતી અને હું ટ્રેનમાં ચઢવા ગઈ. જેવી મેં ટ્રેન પકડી કે અચાનક તેની ગતિ વધી ગઈ. આ સમય દરમિયાન તેણે જોયું કે તેના મિત્રો ટ્રેનમાં ચઢી શકતા નથી. ગભરાઈને તેણે ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી પડવાનું નક્કી કર્યું, જેના કારણે તે પીઠના બળે જમીન પર પડી ગઈ. કરિશ્માએ કહ્યું કે આ અકસ્માતમાં તેને માથામાં ગંભીર ઈજા, પીઠમાં દુખાવો અને શરીર પર ઘણી જગ્યાએ ઈજાઓ પહોંચી છે. માથામાં ઈજાની ગંભીરતા જોઈને, ડોક્ટરોએ MRI કરાવવાની સલાહ આપી છે અને હાલ માટે તેને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવી છે.
પોતાની પોસ્ટમાં કરિશ્માએ લખ્યું, ‘ગઈકાલે, ચર્ચગેટ પર શૂટિંગ માટે જતી વખતે, મેં સાડી પહેરીને લોકલ ટ્રેનમાં જવાનું નક્કી કર્યું. ટ્રેન શરૂ થતાંની સાથે જ તેની ગતિ વધી ગઈ અને મેં જોયું કે મારા મિત્રો ટ્રેનમાં ચઢી શકતા નથી. ડરના કારણે હું કૂદી પડી અને મારી પીઠના બળે પડી ગઈ. માથામાં સોજો આવી ગયો છે અને પીઠમાં ભારે દુખાવો થઈ રહ્યો છે. ડોક્ટરોએ MRI કરાવવાની સલાહ આપી છે. હું હાલમાં હોસ્પિટલમાં છું. કૃપા કરીને મારા જલ્દી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરો.’
તેના એક નજીકના મિત્રએ હોસ્પિટલથી ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કર્યો અને જણાવ્યું કે અકસ્માત પછી કરિશ્મા બેભાન હાલતમાં મળી આવી હતી. મિત્રએ લખ્યું, ‘વિશ્વાસ નથી થઈ રહ્યો કે કરિશ્મા સાથે આવું કંઈક થયું છે. તે બેભાન હતી અને અમે તેને જમીન પર પડેલી જોઈ. તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવી. ડોક્ટરો તેની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. જલ્દી સ્વસ્થ થાઓ, કરિશ્મા.’
વર્ક ફ્રન્ટ વિશે વાત કરીએ તો, કરિશ્મા શર્મા ‘ફસતે ફસાતે’, ‘સુપર 30’, ‘એક વિલન રિટર્ન્સ’ જેવી ફિલ્મોમાં જોવા મળી છે. આ ઉપરાંત, તે ‘પવિત્ર રિશ્તા’, ‘યે હૈ મોહબ્બતેં’ અને ‘પ્યાર તુને ક્યા કિયા’ જેવા ટીવી શોનો પણ ભાગ રહી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર મુંબઈ લોકલ ટ્રેનની મુસાફરી દરમિયાન સલામતી અને જાગૃતિની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. અમે કરિશ્માના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ.