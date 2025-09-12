શું અશ્નીર ગ્રોવરે ફરી સલમાન ખાનને છંછેડ્યો?

અશ્નીર ગ્રોવર આ દિવસોમાં રિયાલિટી શો ‘રાઇઝ એન્ડ ફોલ’ ના કારણે સમાચારમાં છે. તાજેતરમાં તેણે સલમાન ખાનનું નામ લીધા વિના તેના પર નિશાન સાધ્યું છે. જાણો આખી વાર્તા.
એ વાત તો બધા જાણે છે કે અશ્નીર અને સલમાન ખાન વચ્ચેના સંબંધો સારા નથી. બંનેએ એકબીજા પ્રત્યે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. આ દિવસોમાં સલમાન ખાન રિયાલિટી શો બિગ બોસ 19 હોસ્ટ કરી રહ્યો છે, જ્યારે અશ્નીર ગ્રોવર શો રાઇઝ એન્ડ ફોલ માટે સમાચારમાં છે. તાજેતરમાં, અશ્નીર ગ્રોવરે એક ઇન્ટરવ્યુમાં કંઈક એવું કહ્યું જેને સલમાન ખાન સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે.
અશ્નીર ગ્રોવરે તાજેતરમાં ન્યૂઝ 18 સાથે વાત કરી હતી, જ્યાં તેમણે રિયાલિટી શો વિશે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, “રિયાલિટી શો સ્પર્ધકો વિશે હોવા જોઈએ. સદનસીબે કે કમનસીબે, ભારતમાં આપણી પાસે એક ખૂબ મોટો શો છે જેમાં એક ખૂબ જ મોટો સુપરસ્ટાર રહ્યો છે. તેથી, તે સ્પર્ધકો કરતાં તેમના વિશે વધુ બની ગયું છે, ખરું ને? પરંતુ હકીકત એ છે કે કલાકો કોણ લગાવી રહ્યું છે? ભાઈ આપ તો એક વીકએન્ડ મેં આ રહે હો. જો 24 ઘંટે લગે હુએ હૈ વો તો સ્પર્ધક હૈ.”
તેમણે વધુમાં કહ્યું, ‘સત્તાનું સંતુલન સ્પર્ધકો અને તેમને મળતી સામગ્રી વચ્ચે હોવું જોઈએ. તેના બદલે કોઈ એવા વ્યક્તિ દ્વારા હાઇજેક કરવામાં આવે જેને તમે જાણો છો અને જે ફક્ત સપ્તાહના અંતે જ આવે છે.’
અશ્નીર ગ્રોવર બિગ બોસમાં આવ્યો હતો
તમને જણાવી દઈએ કે અશ્નીર ગ્રોવર નવેમ્બર 2024 માં બિગ બોસમાં મહેમાન તરીકે ગયો હતો. આ દરમિયાન સલમાન ખાને તેમના જૂના નિવેદનો અંગે સ્ટેજ પર તેમને ઠપકો આપ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ વાતની ખૂબ ચર્ચા થઈ હતી.