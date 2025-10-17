પોતાની છબી અને ઓળખને સુરક્ષિત રાખવ માટે સ્ટાર્સે કરી પહેલ

AI ના ઉપયોગથી લોકોના અવાજો અને ચહેરાઓ સાથે ચેડા અને નકલ કરવાનું જોખમ વધી ગયું છે. ચૂંટણીની મોસમ દરમિયાન ફિલ્મ સ્ટાર્સને ઘણીવાર નકલી જાહેરાતોમાં અથવા કોઈ ચોક્કસ પક્ષનો પ્રચાર કરવામાં બતાવવામાં આવે છે. ઘણા ફિલ્મ સ્ટાર્સે તેમના વ્યક્તિત્વ પ્રતીકોનો દુરુપયોગ ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે.
ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટના ઉપયોગથી ઘણી સગવડતાઓ મળી છે. જોકે, તેનાથી અનેક ચિંતાઓ પણ ઉભી થઈ છે. AI જેવી ટેકનોલોજીએ કોઈના અવાજ, છબી અથવા અન્ય વ્યક્તિત્વ લક્ષણો સાથે છેડછાડનું જોખમ વધાર્યું છે. ક્યારેક આ ઉપયોગ નકારાત્મક પરિણામો તરફ દોરી જાય છે. આવું ઘણીવાર ફિલ્મ સ્ટાર્સની છબી અને વ્યક્તિત્વ લક્ષણો સાથે થાય છે. ચૂંટણીની મોસમ દરમિયાન, ઘણા વીડિયો વાયરલ થયા હતા જેમાં ફિલ્મ કલાકારોને કોઈ ચોક્કસ પક્ષનો પ્રચાર કરતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે છબીની હેરાફેરીનો મુદ્દો ઉભો થયો, ત્યારે ફિલ્મ સ્ટાર્સે પોતે આગળ આવીને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વાયરલ વીડિયો સાથે તેમનો કોઈ સંબંધ નથી અને તે તકનીકી હેરાફેરી પર આધારિત છે. આવા દુરુપયોગને રોકવા માટે, ઘણા સ્ટાર્સે હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે.
આ સ્ટાર્સે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો
અભિષેક બચ્ચનથી લઈને ઐશ્વર્યા રાય, ઋતિક રોશન, કરણ જોહર, અક્ષય કુમાર, કુમાર સાનુ અને અક્કીનેની નાગાર્જુન સુધી, અસંખ્ય સેલિબ્રિટીઓએ તેમના વ્યક્તિત્વ અધિકારોના રક્ષણ માટે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી કે AI ટેકનોલોજી ડીપફેક વીડિયોનું જોખમ વધારી રહી છે, જે તેમની છબી પર નકારાત્મક અસર કરી રહી છે. આ સેલિબ્રિટીઓની અરજીઓ બાદ, કોર્ટે ડીપફેક અને મોર્ફ કરેલી છબીઓના વધતા વ્યાપ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કોર્ટે આ મામલે ઘણી સેલિબ્રિટીઓને રાહત આપી છે, તેમને વ્યક્તિત્વ અધિકારો આપ્યા છે.
તાજેતરમાં જ અક્ષય કુમાર સાથે કઈંક એવું બન્યુ છે. અભિનેતાનો એક AI-જનરેટેડ વીડિયો, જેમાં તેમને મહર્ષિ વાલ્મીકિ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થયો, જેના કારણે અભિનેતાએ પોતે પગલાં લીધા. તેમણે બોમ્બે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો. કોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું અને આ વીડિયોને “ગંભીર રીતે ખલેલ પહોંચાડનાર અને જાહેર હિતની વિરુદ્ધ” ગણાવીને તેને તમામ પ્લેટફોર્મ પરથી તાત્કાલિક દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો. તેવી જ રીતે, રશ્મિકા મંદન્નાનો એક ડીપફેક વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં અભિનેત્રીનો ચહેરો કોઈ બીજાના શરીર પર લગાવવામાં આવ્યો હતો. રશ્મિકાએ ફરિયાદ નોંધાવી, પરંતુ પાછળથી તે વીડિયો નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું. તેવી જ રીતે, આમિર ખાન અને રણવીર સિંહના ડીપફેક વીડિયો પણ વાયરલ થયા, જેમાં તેમને રાજકીય પક્ષનો પ્રચાર કરતા અને મતો માટે અપીલ કરતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
વ્યક્તિત્વ અધિકારો શું છે?
AI અથવા અન્ય ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા કોઈના અવાજ, ચહેરો અથવા અન્ય વ્યક્તિત્વ લક્ષણોનું ડુપ્લિકેટ બનાવવું અતિ સરળ અને સહેલું બની ગયું છે. કોઈપણ વ્યક્તિ ખોટી રીતે બ્રાન્ડની જાહેરાત કરીને અથવા કોઈ મુદ્દાની તરફેણમાં કે વિરુદ્ધ બોલી શકે છે. ટેકનોલોજી દ્વારા તેમના વ્યક્તિત્વ લક્ષણો સાથે છેડછાડ ન થાય તેની ખાતરી કરવી એ એક અધિકાર છે, ખાસ કરીને તેમની જાણ વગર. સેલિબ્રિટીઓએ આ વ્યક્તિત્વ અધિકાર માટે કોર્ટમાં અપીલ કરી છે, કારણ કે જાહેર વ્યક્તિઓ હોવાથી તેઓ સરળ નિશાન બને છે. તેમની અરજીમાં, સ્ટાર્સે જણાવ્યું છે કે તેમની છબી, અવાજ, ચહેરો, શૈલી અથવા અન્ય વ્યક્તિગત ઓળખનો કોઈપણ રીતે ઉપયોગ થવો જોઈએ નહીં. જો કોઈ તેમના વ્યક્તિત્વ લક્ષણો સાથે છેડછાડ કરતા જોવા મળશે, તો તેમની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, વ્યક્તિત્વ અધિકારો એ વ્યક્તિત્વના દરેક પાસાઓ પર નિયંત્રણ રાખવાનો અધિકાર છે. જો કોઈ આ લક્ષણો સાથે છેડછાડ કરે છે, તો તે ફોજદારી ગુનો બને છે.