અભિનેતા નીલ નિતિન મુકેશ લાલબાગચના રાજાના આશીર્વાદ લેવા પહોંચ્યા

બોલિવૂડ સેલેબ્સ ખૂબ જ ધામધૂમથી ગણેશ ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. ઘણા સેલેબ્સ તેમના ઘરોમાં ગણપતિ બાપ્પાની પૂજા કરી રહ્યા છે. તે જ સમયે, કેટલીક સેલેબ્સ પ્રખ્યાત ગણપતિ પંડાલોમાં પહોંચી રહ્યા છે. તાજેતરમાં ફિલ્મ ‘એક ચતુર નાર’ ના અભિનેતા નીલ નીતિન મુકેશ લાલ બાગચા રાજાના દર્શન માટે પહોંચ્યા હતા. સની દેઓલ, અનન્યા પાંડેએ પણ ગણપતિ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.

નીલ નીતિન મુકેશ સ્ટારર ફિલ્મ ‘એક ચતુર નાર’ ટૂંક સમયમાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મમાં તેની સાથે દિવ્યા ખોસલા જોવા મળશે. ફિલ્મની રિલીઝ પહેલા નીલ નીતિન મુકેશ લાલ બાગચા રાજાના દર્શન માટે પહોંચ્યા હતા. તેઓ ગણપતિ બાપ્પા સામે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરતા જોવા મળ્યા હતા.

ટી-સીરીઝ ઓફિસમાં ભૂષણ કુમાર સાથે સની દેઓલ પણ જોવા મળ્યો હતો. ટી-સીરીઝ ઓફિસમાં આયોજિત ગણપતિ ઉત્સવમાં સની દેઓલે હાજરી આપી હતી. તે ગણપતિ બાપ્પાને પ્રાર્થના કરતો જોવા મળ્યો હતો.

અનન્યા પાંડે પણ મંત્રી આશિષ શેલારના ઘરે જોવા મળી હતી. તેમણે મંત્રીના ઘરે આયોજિત ગણપતિ ઉત્સવમાં હાજરી આપી હતી. તે સાદા ભારતીય પોશાકમાં ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન કરવા પહોંચી હતી. અનન્યાએ વિધિ મુજબ પૂજા કરી અને ગણપતિ બાપ્પાના આશીર્વાદ લીધા.

માત્ર નીલ નીતિન મુકેશ અને અનન્યા પાંડેએ જ ગણપતિ બાપ્પાના આશીર્વાદ લીધા નહીં, તેમના સિવાય આમિર ખાન, સલમાન ખાન જેવા સેલેબ્સ પણ ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન કરવા માટે વિવિધ સ્થળોએ પહોંચ્યા. સલમાન ખાને પણ પોતાના ઘરે ગણપતિ ઉત્સવ ઉજવ્યો, ગણપતિ બાપ્પાની પૂજા કરી અને પરિવાર સાથે નાચતા-ગાતા વિસર્જન વિધિ પણ પૂર્ણ કરી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR