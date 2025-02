અભિનેતા નાગાર્જુને પરિવાર સહિત પીએમ મોદી સાથે કરી મુલાકાત

પીઢ અભિનેતા નાગાર્જુન શુક્રવારે સંસદ ભવનમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા અને તેમને પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા ડૉ. યારલાગડ્ડા લક્ષ્મી પ્રસાદનું પુસ્તક ‘અક્કીનેની કા વિરાટ વ્યક્તિત્વ’ ભેટમાં આપ્યું. આ પુસ્તક તેમના પિતા અક્કીનેની નાગેશ્વર રાવને શ્રદ્ધાંજલિ છે. પ્રધાનમંત્રી સાથેની મુલાકાત દરમિયાન અભિનેતાની સાથે તેમની પત્ની અમલા અક્કીનેની, પુત્ર નાગા ચૈતન્ય અને પુત્રવધૂ શોભિતા ધુલિપાલા પણ હતા.

નાગાર્જુને પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો

મુલાકાત બાદ નાગાર્જુને તેમના સત્તાવાર ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરીને પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો. અભિનેતાએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું,”આજે સંસદ ભવનમાં યોજાયેલી મુલાકાત માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા ડૉ. યારલગડ્ડા લક્ષ્મી પ્રસાદ દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક ‘અક્કીનેની કા વિરાટ વ્યક્તિત્વ’ રજૂ કરવું ખૂબ જ સન્માનની વાત છે, જે મારા પિતા એએનઆર ગારુના સિનેમેટિક વારસાને શ્રદ્ધાંજલિ છે. તેમના જીવનના કાર્યને તમે જે માન્યતા આપી છે તે અમારા પરિવાર, ચાહકો અને ભારતીય ફિલ્મ પ્રેમીઓ માટે અમૂલ્ય છે. અમે આ તક માટે ખૂબ આભારી છીએ.”

It was overwhelming to hear Hon’ble Prime Minister @narendramodi ji’s commendations for ANR gaaru’s philanthropic legacy and his high regard for both @AnnapurnaStdios and Annapurna College of Film and Media as a pivotal institution for aspiring filmmakers. This esteemed… pic.twitter.com/1ieuGIcycl

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) February 7, 2025