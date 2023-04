‘આપ’ની શૈલી ઓબેરોય ફરી દિલ્હીના મેયર બન્યા

આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ડોક્ટર શેલી ઓબેરોય બીજી વખત દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયર બન્યા છે. ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપના ઉમેદવારો દ્વારા નામાંકન પરત ખેંચાતા તેઓ સર્વસંમતિથી મેયર તરીકે ચૂંટાયા હતા. આલે મોહમ્મદ ઈકબાલે ડેપ્યુટી મેયરની ચૂંટણી પણ બિનહરીફ જીતી લીધી છે, જેના પર દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

સીએમ કેજરીવાલે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા

સીએમ કેજરીવાલે તેમને બિનહરીફ ચૂંટણી જીતવા બદલ અભિનંદન આપતા ટ્વિટર પર લખ્યું, ‘શેલી અને એલેને આ વખતે મેયર અને ડેપ્યુટી મેયર બિનહરીફ બનવા બદલ અભિનંદન. બંનેને શુભેચ્છાઓ. લોકોને અમારી પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે. તેમની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે સખત મહેનત કરો. તમને જણાવી દઈએ કે શેલી અને એલે સતત બીજી વખત મેયર બનવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ પહેલા 2007-09ના કાર્યકાળ દરમિયાન આરતી મહેરા અને દિવ્યા જયસ્વાલે આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.



આ સમીકરણ AAPની તરફેણમાં હતું

MCD મેયરની ચૂંટણીમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા 274 છે. તેમાં 250 ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરો, લોકસભાના 7 સાંસદો અને રાજ્યસભાના 3 સાંસદો અને દિલ્હી સરકાર દ્વારા નામાંકિત 14 ધારાસભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. AAPને 274માંથી 148 વોટ છે. બીજી તરફ ભાજપ પાસે 115 વોટ છે. 9 કાઉન્સિલરો કોંગ્રેસના અને 3 અપક્ષ કાઉન્સિલર છે. ચૂંટણી બાદ અપક્ષ કાઉન્સિલર ભાજપમાં જોડાયા હતા. આ અર્થમાં, સમીકરણ તમારી તરફેણમાં હતું. છેલ્લી ઘડીએ ભાજપના મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરના ઉમેદવારોના નામાંકન પરત ખેંચાતા જ સમીકરણ સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું અને AAPના બંને ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટણી જીતી ગયા હતા.

Congratulations Shelly and Aley on again becoming Mayor and Dy Mayor, this time unopposed. Best wishes to both. People have huge expectations from us. Work hard to meet their expectations

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 26, 2023