કર્ણાટક ચૂંટણી પહેલા AAP બની રાષ્ટ્રીય પાર્ટી, 3 પક્ષો પાસેથી માન્યતા આંચકી લેવાઇ

નવી દિલ્હી : આમ આદમી પાર્ટીને રાષ્ટ્રીય પાર્ટીનો દરજ્જો મળ્યો છે.ચૂંટણી પંચે ત્રણ રાષ્ટ્રીય પક્ષો અને બે પ્રાદેશિક પક્ષો પાસેથી દરજ્જો પાછો ખેંચી લીધો છે. સાથે જ એક પક્ષને રાષ્ટ્રીય પક્ષનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. ચૂંટણી પંચે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP), તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) અને ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CPI)નો રાષ્ટ્રીય પક્ષનો દરજ્જો પાછો ખેંચી લીધો છે. આ સિવાય આમ આદમી પાર્ટીને હવે રાષ્ટ્રીય પાર્ટીનો દરજ્જો મળી ગયો છે. આ સિવાય પ્રાદેશિક પક્ષોમાં ચૂંટણી પંચે ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (BRS) અને રાષ્ટ્રીય લોકદળ (RLD) પાસેથી પ્રાદેશિક પક્ષનો દરજ્જો પાછો ખેંચી લીધો છે.

