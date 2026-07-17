સોનમ વાંગચુકને લઈ આમિર ખાને કર્યો મોટો ખુલાસો

બૉલિવૂડ અભિનેતા આમિર ખાને લંડન ઇન્ડિયન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં હાજરી આપી હતી,જ્યાં તેમની ફિલ્મ ‘લગાન’પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. સ્ક્રીનીંગ દરમિયાન તેમણે “3 ઇડિયટ્સ” વિશે એક મોટો ખુલાસો કર્યો.
અભિનેતા આમિર ખાને આખરે શિક્ષણવિદ અને કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેમણે એક ચોંકાવનારો ખુલાસો પણ કર્યો છે.
આમિર ખાને શું કહ્યું
આમિર ખાને લંડન ઇન્ડિયન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં હાજરી આપી હતી, જ્યાં ‘લગાન’ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. આમિર ખાને ફિલ્મની 25મી વર્ષગાંઠની યાદો શેર કરી હતી અને દર્શકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. આ વાતચીત દરમિયાન તેમને સોનમ વાંગચુક વિશે પૂછવામાં આવ્યું, જેમણે ઘણીવાર ‘3 ઇડિયટ્સ’નું પાત્ર “રાંચો” ને પ્રેરણા આપી હોવાનું કહેવાય છે. આમિરને તેમની ચાલુ ભૂખ હડતાળ પર તેમનો અભિપ્રાય પણ પૂછવામાં આવ્યો હતો.
આ સવાલ પર આમિર ખાને જવાબ આપ્યો,”ના, એ સાચું નથી. એ ગેરસમજ છે. જ્યારે અમે ‘3 ઈડિયટ્સ’ બનાવી રહ્યા હતા ત્યારે હું સોનમજીને ઓળખતો ન હતો. મેં તાજેતરમાં ‘ચતુર’નો એક વીડિયો જોયો જેમાં તેમણે આ કહ્યું હતું, પણ તે ખોટો છે. તે કદાચ એવું વિચારી શકે છે, પણ હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે રાજુ, અભિજાત (રાજકુમાર હિરાણી અને અભિજાત જોશી), કે અમારામાંથી કોઈ પણ તે સમયે સોનમજીને ઓળખતા નહોતા.પરંતુ સોનમજી જે કામ કરી રહ્યા છે તે ઉત્તમ છે. તેમનો આદર કરવા માટે અમને તેમને કોઈ ફિલ્મના પાત્ર સાથે જોડવાની જરૂર નથી. હું ફક્ત આ વાતને એક હકીકત તરીકે કહેવા માંગતો હતો.”
અમને તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે ખૂબ જ ચિંતા છે.
ત્યારબાદ આમિરને સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય વિશે વધતી ચિંતા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, કારણ કે તે દિલ્હીના જંતર-મંતર પર અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ પર છે. આમિરે જવાબ આપ્યો, “આપણે બધા તેમના સ્વાસ્થ્ય અને જીવન વિશે ખૂબ જ ચિંતિત છીએ. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે બધું સારું થાય. અમે બધા આશા રાખીએ છીએ કે તે તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરે.”
સોનમ વાંગચુક 28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર છે.
લદ્દાખના પ્રખ્યાત એન્જિનિયર, ઇનોવેટર અને શિક્ષણ સુધારક સોનમ વાંગચુક, CJPના વિરોધ પ્રદર્શન સાથે સંકળાયેલા છે. તેઓ 28 જૂનથી દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ પર છે. “આઇસ સ્તૂપ” ની રચના માટે જાણીતા વાંગચુક રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ વિજેતા પણ છે. વાંગચુક કહે છે કે જ્યાં સુધી શિક્ષણ પ્રણાલીમાં જવાબદારી સ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ ઉપવાસ ચાલુ રાખશે.