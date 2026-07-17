મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં ખળભળાટ: ‘દેવેન્દ્ર ફડણવીસ જઈ શકે છે દિલ્હી…’

શિવસેના (UBT) ના વરિષ્ઠ નેતા અને સાંસદ સંજય રાઉતના એક સનસનાટીભર્યા દાવાએ મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં ભારે હલચલ મચાવી દીધી છે. શુક્રવાર, 17 July 2026 ના રોજ સંજય રાઉતે દાવો કર્યો હતો કે જો આગામી 1 કે 2 મહિનામાં કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કે મોટો ફેરબદલ થશે, તો મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં પણ તેની સીધી અને મોટી અસર જોવા મળશે. તેમણે જણાવ્યું કે આવી સ્થિતિમાં મહારાષ્ટ્રના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને કેન્દ્ર સરકારમાં મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે અને રાજ્યમાં ભાજપના જ કોઈ વરિષ્ઠ મંત્રીને નવા મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવી શકે છે.
નાગપુરની મીડિયા મુલાકાતમાં કર્યો દાવો
નાગપુરના પ્રવાસે પહોંચેલા સંજય રાઉતે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં આ નિવેદન આપ્યું હતું. તેઓ ઉદ્ધવ ઠાકરેની આગેવાની હેઠળની શિવસેના (યુબીટી) ના ‘રામ રક્ષા આંદોલન’ ની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા નાગપુર પહોંચ્યા હતા. જ્યારે તેમને કેન્દ્ર અને મહારાષ્ટ્રમાં સંભવિત મંત્રીમંડળ ફેરબદલ અંગે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે કહ્યું, “જો કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર થશે, તો દેવેન્દ્ર ફડણવીસ દેશની સેવા માટે દિલ્હી જઈ શકે છે અને મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપના કોઈ વરિષ્ઠ મંત્રી મુખ્યમંત્રી બની શકે છે.” જોકે, તેમણે આ અંગે કોઈ ચોક્કસ આધાર કે નવા સીએમ તરીકે કોઈ નામનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો.
રામ રક્ષા આંદોલન અને RSS ને આમંત્રણ
આ દરમિયાન સંજય રાઉતે 18 July 2026 ના રોજ નાગપુરમાં યોજાનારા ‘રામ રક્ષા આંદોલન’ ની વિગતો પણ આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓના ચઢાવા (દાન) માં કથિત ગેરરીતિઓ અને નાણાંના દુરુપયોગના આરોપોના વિરોધમાં આ આંદોલનનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ આંદોલનમાં તમામ હિન્દુત્વવાદી સંગઠનોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ને પણ આ અંગે આમંત્રણ પત્ર મોકલવામાં આવ્યું છે. રાઉતે ઉમેર્યું, “અમે આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતને વિનંતી કરી છે કે જો તેઓ પોતે ન આવી શકે તો તેમનો કોઈ પ્રતિનિધિ મોકલે. આ ઉપરાંત ભાજપ સહિત અન્ય રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ અને સ્થાનિક ધારાસભ્યોને પણ આમંત્રણ અપાયું છે.” તેમના જણાવ્યા મુજબ, વિદર્ભ ક્ષેત્રના તમામ 11 જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં રામભક્તો અને શિવસેના (યુબીટી) ના કાર્યકરો આ આંદોલનમાં જોડાશે.
સીમાંકન (Delimitation) મુદ્દે ખડગેના પત્રને ટેકો
સંસદના આગામી ચોમાસુ સત્ર પહેલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લખવામાં આવેલા પત્ર અંગે પણ સંજય રાઉતે પ્રતિક્રિયા આપી હતી. ખડગેએ સીમાંકન (ડિલિમિટેશન) ના સંવેદનશીલ મુદ્દે સંસદ સત્ર શરૂ થાય તે પહેલાં સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની માંગ કરી છે.
રાઉતે આ અંગે કહ્યું, “ખડગે જે કહી રહ્યા છે, અમે તેની સાથે સંપૂર્ણ સહમત છીએ.” તેમણે સંકેત આપ્યો કે સીમાંકન જેવા દેશવ્યાપી મહત્વપૂર્ણ વિષય પર તમામ પક્ષો વચ્ચે વ્યાપક રાજકીય સહમતિ હોવી જરૂરી છે.
નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકાર સંસદના 20 July 2026 થી શરૂ થઈ રહેલા ચોમાસુ સત્રમાં બંધારણ (131મો સુધારો) વિધેયક રજૂ કરી શકે છે. આ પ્રસ્તાવમાં લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવાની અને નવા સીમાંકનની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની જોગવાઈ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.