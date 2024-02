જેપી નડ્ડા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં ગર્જના કરી

દિલ્હીમાં બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનના પહેલા દિવસે, અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ પાર્ટીના અધિકારીઓને સંબોધતા આગામી લોકસભા ચૂંટણી માટે વિગતવાર રોડ મેપ તૈયાર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લો દાયકા સિદ્ધિઓથી ભરેલો હતો. આગામી ચૂંટણીમાં અમારી પાર્ટી ફરી મોટી જીત મેળવશે. તેમણે કહ્યું કે 30 વર્ષ બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં આવી સરકાર બની છે, જ્યાં દેશમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ઝડપી વિકાસ થઈ રહ્યો છે. ગરીબો, મહિલાઓ, દલિતો અને આદિવાસીઓને સન્માન મળ્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે 2014 પહેલા અમારી પાર્ટીની માત્ર પાંચ રાજ્યોમાં સરકારો હતી, પરંતુ 2014 પછી આજે 17 રાજ્યોમાં અમારી સરકાર ચાલી રહી છે, જેમાંથી 12 રાજ્યોમાં સંપૂર્ણ રીતે ભાજપની સરકારો છે. આ સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તે દિવસ દૂર નથી જ્યારે બંગાળમાં પણ અમે સરકાર બનાવીશું. આ સાથે અમે આસામ અને મણિપુરમાં પણ ફરી સરકાર બનાવીશું.

અમે સાત દાયકામાં દરેક સમયગાળો જોયો છે – નડ્ડા

જેપી નડ્ડાએ કહ્યું કે છેલ્લા સાત દાયકામાં આપણે ભારતીય જનસંઘ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઈતિહાસમાં દરેક સમયગાળો જોયો છે. અમે સંઘર્ષનો સમયગાળો જોયો છે, અમે ઉપેક્ષાનો સમયગાળો જોયો છે, અમે જામીનગીરી બચાવવા માટે ચૂંટણી લડવાનો સમયગાળો જોયો છે, અમે કટોકટીનો સમયગાળો જોયો છે, અમે ચૂંટણીમાં જીત અને હારનો સમયગાળો પણ જોયો છે. . પરંતુ અમને ખુશી છે કે વડાપ્રધાન મોદીજીના નેતૃત્વમાં છેલ્લા દાયકામાં સિદ્ધિઓ ભરપૂર રહી છે.

During seven decades of the history of Bharatiya Jana Sangh, and Bharatiya Janata Party, we have seen every period…

We have seen the period of struggle…we have seen the period of neglect…we have seen the Emergency…and also the periods of winning and losing in elections.… pic.twitter.com/9LQXTN48Gk

