તુર્કીના એરપોર્ટ પર 2 દિવસથી ફસાયેલા 400 ભારતીય મુસાફરો પરેશાન

તુર્કી: ઈસ્તાંબુલથી દિલ્હી અને મુંબઈ આવી રહેલાં 400 મુસાફરો 2 દિવસથી ઠંડીમાં તુર્કી એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે. આ લોકો બુધવારે રાત્રે ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ દ્વારા દિલ્હી (6E12) અને મુંબઈ (6E18) જવાના હતા. પરંતુ તેઓને શુક્રવાર સુધી કહેવામાં આવ્યું ન હતું કે તેઓ ક્યારે ભારત જશે. આમાંથી ઘણા મુસાફરો સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ઇસ્તંબુલના ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલે દિલ્હી અને મુંબઈ જતી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ્સમાં વિલંબને કારણે ત્યાંના એરપોર્ટ પર ફસાયેલા મુસાફરોને મદદ કરવા માટે પગલું ભર્યું છે. એરલાઈન્સની 11 ડિસેમ્બરે દિલ્હી અને મુંબઈ બંનેની ફ્લાઈટ્સ લગભગ બે દિવસ મોડી પડી હતી. પછી 13 ડિસેમ્બરની ઇસ્તંબુલ-દિલ્હી પણ વિલંબિત થઈ, ત્યાં ફસાયેલા ફ્લાયર્સની સંખ્યામાં વધારો થયો.

Indigo airlines is down , people are stuck at Istanbul airport for more than 3 days without any support and help. No action from indigo @PMOIndia #indigoTurkishAirlinesHaiHai pic.twitter.com/dDWBTR16g9

— Jitendra Rai (@ait_jitendra) December 14, 2024