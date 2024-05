રાજકોટ આગ દુર્ઘટનાને લઈને PM મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

ગુજરાતના રાજકોટના TRP ગેમિંગ ઝોનમાં ભીષણ આગને કારણે મૃત્યુઆંક વધીને 24 થયો છે. બપોરે લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના શનિવારના રોજ બની હતી અને રાજકોટ પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે આગ પાછળનું કારણ શું છે તેની અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે, શહેરના તમામ ગેમિંગ ઝોનને બંધ કરવાનો મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે.

Extremely distressed by the fire mishap in Rajkot. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. Prayers for the injured. The local administration is working to provide all possible assistance to those affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 25, 2024