સાવધાન ! 28 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદની ચેતવણી

ભારતીય હવામાન વિભાગે દેશના 28 રાજ્યોમાં 7 મે સુધી વરસાદ અને તેજ પવનની આગાહી કરી છે. બે પશ્ચિમી વિક્ષોભ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે દિલ્હી-NCR સહિત ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત, પૂર્વોત્તર રાજ્યો અને દક્ષિણ ભારતના અનેક ભાગોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની શક્યતા છે. દિલ્હીમાં આગામી 3 દિવસ હળવા વરસાદ અને 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. બિહાર અને બંગાળમાં કરા પડવાની ચેતવણી છે, જ્યારે કેરળ અને તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
દિલ્હી અને તેની આસપાસના NCR વિસ્તારોમાં હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે. દિલ્હીમાં શુક્રવારે મહત્તમ તાપમાન 36.4 અને લઘુત્તમ તાપમાન 22.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતા ઓછું છે. આગામી 3 થી 7 મે દરમિયાન દિલ્હીના આકાશમાં વાદળો છવાયેલા રહેશે અને 30 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે હળવો વરસાદ પણ પડી શકે છે. આ ફેરફારને કારણે રાજધાનીમાં હજુ થોડા દિવસો સુધી આકરી ગરમીનો અનુભવ નહીં થાય. પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ 2 થી 7 મે દરમિયાન ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
હિમાલયન ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં 2 થી 5 મે દરમિયાન હળવો વરસાદ અને ઉંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ શકે છે. પહાડી રાજ્યોમાં 30 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સાથે કરા પણ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગે ખાસ કરીને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 3 મે અને ઉત્તરાખંડમાં 4-5 મેના રોજ કરા પડવાની ચેતવણી જારી કરી છે. પૂર્વોત્તર ભારતના રાજ્યો જેમ કે અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, મણિપુર અને મિઝોરમમાં આગામી 5 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વહીવટીતંત્રને સતર્ક રહેવા જણાવાયું છે.
પૂર્વ ભારતમાં બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશામાં આગામી 5 દિવસ સુધી વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી છે. બિહાર અને બંગાળમાં ક્યાંક ક્યાંક વીજળી પડવાની અને કરા પડવાની પણ શક્યતા છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. મધ્ય ભારતમાં મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં પણ 30 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. છત્તીસગઢમાં 3 અને 4 મે દરમિયાન 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે, જે જનજીવન પર અસર કરી શકે છે.
દક્ષિણ ભારત પણ આ કુદરતી ફેરફારોથી બાકાત નથી. તમિલનાડુ, કેરળ, પુડુચેરી, આંધ્ર પ્રદેશ અને તેલંગાણામાં 2 થી 5 મે દરમિયાન વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. કેરળ અને તમિલનાડુમાં તો ભારે વરસાદનું એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. તટીય આંધ્ર પ્રદેશમાં 4 અને 5 મેના રોજ 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. એકંદરે સમગ્ર ભારત અત્યારે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરમાં છે, જે ગરમીના દિવસોમાં લોકોને રાહત તો આપી રહ્યું છે, પરંતુ તેજ પવન અને વાવાઝોડાને કારણે સાવચેતી રાખવી પણ એટલી જ અનિવાર્ય છે.