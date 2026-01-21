પદ્મશ્રી જીતવાથી લઈને વ્હાઇટ હાઉસમાં ડિનર, જુઓ પ્રિયંકાની આ તસવીરો

ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 2016 ટ્રેન્ડ વાયરલ થયો છે. પ્રિયંકા ચોપરા પણ 2016ના વાયરલ ટ્રેન્ડમાં જોડાઈ ગઈ છે. તેણે 2016નું વર્ષ તેના માટે કેવું રહ્યું તેના ફોટા શેર કર્યા છે.
વાયરલ 2016 ટ્રેન્ડમાં ઘણી સેલિબ્રિટીઓ ભાગ લઈ રહી છે. આ ટ્રેન્ડના ભાગ રૂપે, તેઓ 2016 ના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી રહ્યા છે. પ્રિયંકા ચોપરા પણ આ ટ્રેન્ડમાં જોડાઈ છે. તેણીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાના ઘણા અદ્ભુત ફોટા શેર કર્યા છે. આ ફોટા દર્શાવે છે કે પ્રિયંકા ચોપરાએ 2016 માં ઘણી મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. ચાલો જાણીએ કે તેની પોસ્ટમાં શું ખાસ છે?
પ્રિયંકા ચોપરાએ વર્ષ 2016ની સિદ્ધીઓ દર્શાવતી એક પોસ્ટ શેર કરી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોટા શેર કરતા તેણીએ લખ્યું કે, “એ વર્ષ જ્યારે બધું એકસાથે આવ્યું, 2016.” તેણીની પોસ્ટ સૂચવે છે કે તે તેના માટે વ્યાવસાયિક અને વ્યક્તિગત બંને રીતે એક મહાન વર્ષ હતું. તે વર્ષ તે હતું જ્યારે તેણીને પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળ્યો હતો અને યુનિસેફની ગ્લોબલ ગુડવિલ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી.
પ્રિયંકા ચોપરાએ 2016 માં ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા અને ભૂતપૂર્વ ફર્સ્ટ લેડી મિશેલ ઓબામાના મહેમાન તરીકેના તેમના પહેલા પીપલ્સ ચોઇસ એવોર્ડનો ફોટો શેર કર્યો. તે જ વર્ષે તેણીએ પોતાનો પહેલો પીપલ્સ ચોઇસ એવોર્ડ પણ જીત્યો. તેણીએ વિન ડીઝલ અને ડ્વેન જોહ્ન્સન સાથેના તેમના સહયોગના ફોટા શેર કર્યા.
તેણીએ તેના દાદી ગુમાવ્યા
પ્રિયંકા ચોપરાએ તેના પરિવાર સાથેના ફોટા પણ શેર કર્યા. એક ફોટામાં, તેણીએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે તેણીએ 2016 માં તેની દાદી ગુમાવી હતી. તેણીએ તેના પરિવાર સાથે હોળી રમતી વખતેનો એક ફોટો પણ શેર કર્યો.
પ્રિયંકા ચોપરાનું વર્કફ્રન્ટ
પ્રિયંકા ટૂંક સમયમાં ફિલ્મ “ધ બ્લફ” માં જોવા મળશે, જે 25 ફેબ્રુઆરી, 2016 ના રોજ રિલીઝ થશે. તે એસએસ રાજામૌલીની તેલુગુ ફિલ્મ “વારાણસી” માં પણ જોવા મળશે, જેમાં મહેશ બાબુ અને પૃથ્વીરાજ સુકુમારન અભિનીત છે. આ ફિલ્મ સંક્રાંતિ 2027 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.