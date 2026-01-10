તલ ગોળની બરફી

તલ અને ગોળની આ બરફી મોંઢામાં મૂકતાં જ ઓગળી જાય તેટલી નરમ બને છે. તલના લાડુની જેમ આ બરફી પણ સહેલાઈથી બની શકે છે!
સામગ્રીઃ
- તલ 250 ગ્રામ
- ગોળ (સાદો) 250 ગ્રામ
- શેકેલા શીંગદાણા 100 ગ્રામ
- ઘી 2 ટે.સ્પૂન
- એલચી પાઉડર ½ ટી.સ્પૂન
રીતઃ તલને કઢાઈમાં ગેસની મધ્યમ આંચે તલ તતડે ત્યાં સુધી શેકી લો. ગેસ બંધ કરીને તલ ઠંડા થાય એટલે મિક્સીમાં અધકચરા વાટી લો. ત્યારબાદ તેને એક વાસણમાં કાઢી લઈ શીંગદાણાનો પણ ભૂકો કરીને તેમાં મેળવી દો.
ગોળને ઝીણો સમારી લો. કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરી તેમાં ગોળ ઓગાળી લો. ગોળ ઓગળી જાય એટલે તેમાં એલચી પાઉડર મેળવીને સાથે સાથે તલ-શીંગદાણાનો ભૂકો પણ મેળવી દો. બધું મિશ્રણ એકરસ થાય એટલે થાળીમાં ઘી લગાડીને આ મિશ્રણ પાથરી દો. થોડીવાર બાદ ચપ્પૂથી તેના ચોસલા પાડી લો. એકાદ કલાક બાદ બરફી ઠંડી થાય એટલે એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી લો.