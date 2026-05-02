રવા બિસ્કીટ

આ રવા બિસ્કીટ ઓવન વગર ઘરે જ ઘી અથવા તેલમાં તળીને બનાવી શકાય છે.

સામગ્રીઃ એકદમ બારીક રવો 2 કપ, ઘઉંનો લોટ ½ કપ, ચણાનો લોટ 2 ટે.સ્પૂન, દળેલી ખાંડ ½ કપ, બેકીંગ સોડા ¼ ટી.સ્પૂન, ઠંડું જામેલું દેશી ઘી ¼ કપ, હૂંફાળું ગરમ દૂધ 1 કપ, મીઠું 1 ચપટી, તેલ તળવા માટે

રીતઃ એક મોટા બાઉલમાં ઘી લેવું. ઘી જામેલું જ હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ તેમાં સાકર તેમજ હૂંફાળું દૂધ મેળવીને જેરણી વડે થોડીવાર મિક્સ કરતા રહેવું. જેથી સાકર ઓગળી જાય. ત્યારબાદ તેમાં બારીક રવો મેળવીને વાસણ ઢાંકીને 5-10 મિનિટ માટે રહેવા દો.

10 મિનિટ બાદ રવો ફૂલવાને કારણે મિશ્રણ થોડું ઘટ્ટ થયું હશે. પરંતુ તે પાતળું હશે, તેથી તેમાં થોડો થોડો ઘઉંનો લોટ મેળવતા જવું અને નરમ લોટ બાંધી લેવો.

આ નરમ લોટમાંથી નાના લૂવા લઈ તેને ચપટા ગોળાકાર આપીને એક થાળીમાં ગોઠવી દો.

ત્યારબાદ એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકો. તેલ વધુ ગરમ ના કરવું. તેલ થોડું ગરમ થવા આવે એટલે ગેસની આંચ ધીમી કરીને બિસ્કીટ માટે વાળેલા ગોળા હળવેથી કઢાઈમાં નાખો. ગોળા નીચેથી સોનેરી રંગના થવા આવે ત્યારબાદ જ ઉથલાવવા. બંને બાજુએથી સોનેરી રંગના થાય એટલે ઝારા વડે તેલ નિતારીને કાઢી લેવા.

