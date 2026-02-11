જુવાર – ફણગાવેલા કઠોળના અપ્પે

બાળકોની ફાઈનલ પરીક્ષાઓ આવે છે. તો ટિફિનમાં કંઈક અલગ પણ સ્વાદિષ્ટ અને સારો એવો પૌષ્ટિક નાસ્તો, બાળકોને ભણવા માટે ઊર્જા પણ વધારશે!

સામગ્રીઃ

  • જુવારનો લોટ 1 કપ
  • ફણગાવેલા મગ તેમજ ચણા 1 કપ
  • કાંદો 1
  • ગાજર અડધું
  • સિમલા મરચું 1
  • દહીં 2 ટે.સ્પૂન
  • લીલા મરચાં 2-3
  • આદુનો ટુકડો 1 ઈંચ
  • લસણની કળી 3-4
  • કોથમીર ધોઈને સમારેલી 1 કપ
  • પાલક અથવા મેથીના પાન ધોઈને સમારેલાં 1 કપ
  • દહીં 2 ટે.સ્પૂન
  • કાળા મરી પાઉડર ½ ટી.સ્પૂન
  • સફેદ તલ 3 ટે.સ્પૂન
  • તેલ
  • ઈનો સેચેટ 1,
  • કળી પત્તાના પાન 6-7
  • લીલું લસણ 4-5 કળી (optional)

રીતઃ મિક્સીમાં આદુ તેમજ મરચાંના ટુકડા કરીને નાખો. ત્યારબાદ લસણની કળી, કળી પત્તાના પાન, ફણગાવેલાં મગ નાખીને તેને કરકરું દળી લો.

એક મોટા વાસણમાં જુવારનો લોટ લઈ તેમાં આ દળેલું મિશ્રણ મેળવો. ત્યારબાદ તેમાં સમારેલી પાલક, કોથમીર, દહીં, કાળા મરી પાઉડર, 1 ટી.સ્પૂન સફેદ તલ મેળવો. કાંદા, ગાજર તેમજ સિમલા મરચાંને ઝીણાં ચોરસ ટુકડામાં સમારીને મેળવીને દસ મિનિટ માટે આ મિશ્રણ ઢાંકીને રાખો.

અપ્પે પેનના મોલ્ડમાં 4-5 ટીપાં જેટલું તેલ રેડીને થોડાં થોડાં સફેદ તલ દરેક ખાનાંમાં નાખી દો. આ પેન ગેસ ઉપર ગેસની ધીમી આંચે ગરમ કરવા મૂકો.

અપ્પે બનાવતી વખતે મિશ્રણમાં ઈનો પાઉડર નાખીને ઉપર એક ચમચી જેટલું પાણી મેળવીને મિશ્રણને ચમચી વડે 1 મિનિટ એકધારું હલાવીને મૂકો. ત્યારબાદ તેમાંથી એક-એક ચમચા જેટલું મિશ્રણ લઈ તૈયાર કરેલા અપ્પે પેનના ખાનામાં રેડી દો.

અપ્પે પેનને ઢાંકીને ગેસની ધીમી આંચે 2-3 મિનિટ સુધી ચઢવા દો. ત્યારબાદ તેનું ઢાંકણ ખોલીને એક ચમચી કે ચપ્પૂ વડે અપ્પે ઉથલાવીને બીજી બાજુએ તેલના બ્રશ વડે દરેક અપ્પે ઉપર તેલ લગાડીને ફરીથી પેન ઢાંકીને 2-3 મિનિટ અપ્પે થવા દો.. ત્યારબાદ ચપ્પૂ વડે અપ્પે ચેક કરી લો. જો અપ્પે ચઢી ગયા હોય તો પેન ગેસ ઉપરથી ઉતારી લો. પેનને એક થાળીમાં કાઢી લો.

આ અપ્પે ટોમેટો કેચ-અપ સાથે કે લીલી ચટણી સાથે પીરસો.

